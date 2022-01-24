Кнутов: Учения НАТО «Cold Response - 2022» крупнейшие со времён холодной войны

Аргументы Недели → Армия 13+

24 января 2022, 13:05

Фото: Соцсети

Согласно информации Минобороны Норвегии участниками маневров станут 14 тысяч солдат и офицеров сухопутных войск, 13 тысяч моряков, а также 8 тысяч летчиков и обслуживающий персонал военно-воздушных сил. Основная часть военнослужащих принадлежит к армиям США и Великобритании. В учениях «Cold Response - 2022» в основном будут использованы силы быстрого реагирования НАТО и Объединенная оперативная группа повышенной готовности альянса. Обе группировки действуют в рамках оборонной концепции Норвегии.

Учения будут проводиться в два этапа. Морская часть пройдет в Норвежском море, а сухопутная – в центральной части и в северных районах Норвегии. Местом военных игрищ станет пространство, расположенное между военной базой в населенном пункте Порсангермоен на севере страны, портом Нарвик и базой Королевских ВВС Норвегии в Будё. Важно отметить, что все полигоны находятся за Полярным кругом, а некоторые из них в относительной близости к российской границе.

К крупнейшим за последние десятилетия маневрам Североатлантического альянса в Арктике привлекается сразу два авианосца – американский атомный авианосец USS Harry S. Truman (CVN-75) и новейший британский авианосец HMS Prince of Wales (CVF«Принц Уэльский»). Никогда ранее два крупнейших корабля наступательного класса одновременно не участвовали в маневрах подобного рода, что демонстративно подчеркивает агрессивный характер «Cold Response - 2022».

Читайте материал полностью: «Учения НАТО «Cold Response - 2022» - репетиция войны в Арктике».

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