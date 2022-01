Учения НАТО «Cold Response - 2022» - репетиция войны в Арктике

Аргументы Недели → Армия 13+

23 января 2022, 17:34 Юрий Кнутов

Фото: Соцсети

За день до встречи в Женеве Министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеным из представительства США при НАТО пришла информация, что в конце марта - начале апреля в Арктике пройдут учения под названием «Cold Response - 2022» («Холодный ответ»). Основная задача предстоящих крупномасштабных маневров – отработка взаимодействия сил Североатлантического альянса с целью противодействия якобы растущему влиянию России в Арктическом регионе.

Впервые за 30 лет со времени окончания «холодной войны» в учениях примут участие 35 тыс. военнослужащих из 28 стран НАТО. Дополнительно привлекается еще 5 тыс. солдат и офицеров из стран - партнеров альянса. Свое участие в маневрах уже подтвердила Финляндия. Следует сказать, что в 2020 году в аналогичных учениях «Cold Response», отмененных из-за пандемии, планировалось в общей сложности задействовать 15 тыс. военных блока НАТО и его союзников.

АРКТИЧЕСКИЕ МАНЁВРЫ

Согласно информации Минобороны Норвегии участниками маневров станут 14 тысяч солдат и офицеров сухопутных войск, 13 тысяч моряков, а также 8 тысяч летчиков и обслуживающий персонал военно-воздушных сил. Основная часть военнослужащих принадлежит к армиям США и Великобритании. В учениях «Cold Response - 2022» в основном будут использованы силы быстрого реагирования НАТО и Объединенная оперативная группа повышенной готовности альянса. Обе группировки действуют в рамках оборонной концепции Норвегии.

Учения будут проводиться в два этапа. Морская часть пройдет в Норвежском море, а сухопутная – в центральной части и в северных районах Норвегии. Местом военных игрищ станет пространство, расположенное между военной базой в населенном пункте Порсангермоен на севере страны, портом Нарвик и базой Королевских ВВС Норвегии в Будё. Важно отметить, что все полигоны находятся за Полярным кругом, а некоторые из них в относительной близости к российской границе.

К крупнейшим за последние десятилетия маневрам Североатлантического альянса в Арктике привлекается сразу два авианосца – американский атомный авианосец USS Harry S. Truman (CVN-75) и новейший британский авианосец HMS Prince of Wales (CVF«Принц Уэльский»). Никогда ранее два крупнейших корабля наступательного класса одновременно не участвовали в маневрах подобного рода, что демонстративно подчеркивает агрессивный характер «Cold Response - 2022».

Авианосец «Harry S. Truman» был введен в строй в 1998 г., но он по-прежнему сохраняет высокий уровень боеспособности. При необходимости на нем может базироваться авиагруппа в количестве 90 самолетов и вертолетов. В 2018 г. корабль участвовал в нанесении авиаударов по территории Сирии. В настоящее время по решению Пентагона «Harry S. Truman» отозван из Восточной части Средиземного моря, где он нес боевое дежурство неподалеку от сирийского побережья. Хорошо известно, что авианосцы в одиночку не действуют. Их всегда прикрывает отряд боевых кораблей, который образует авианосную ударную группу (АУГ). На сегодняшний день в состав АУГ, которая сопровождает «Harry S. Truman», входят крейсер УРО типа «Тикандерога» USS San Jacinto, эсминцы УРО типа «Арли Берк» USS Cole, USS Bainbridge, USS Gravely и USS Jason Dunham. Вместе с американскими боевыми кораблями в АУГ включен фрегат Королевских ВМС Норвегии HNoMS Fridtjof Nansen («Фритьоф Нансен»). Вероятнее всего, что для участия в учениях «Cold Response - 2022» к берегам Норвегии направиться вся авианосная ударная группа ВМС США.

Решение Пентагона о переброске «Harry S. Truman», скорее всего, связано с желанием командования ВМС США восстановить его подмоченную репутацию. В 2018 г. авианосец принимал участие в учениях «Trident Juncture » и попытался зайти в Баренцево море. Из-за морозов и сильного ветра его палуба с взлетно-посадочной полосой и надстройками обледенела. Часть оборудования вышла из строя, и корабль вынужден был повернуть обратно. На этот раз командование НАТО заявило, что американский и британский авианосцы в Баренцево море заходить не будут.

ПРИНЦ УЭЛЬСКИЙ

Что касается британского авианосца HMS Prince of Wales (CVF), то это второй корабль класса HMS Queen Elizabeth, R08. Как и первый британский авианосец, он предназначен для использования самолетов Lockheed Martin F-35В Lightning II с укороченным взлетом и вертикальной посадкой. Для этого палуба корабля оборудована трамплином. Британский авианосец способен нести до 36 истребителей и 4 вертолета. «Prince of Wales» (князь Уэльский)был спущен на воду в 2017 г. Затем он два года проходил испытания и доработки, а также находился в ремонте для устранения выявленных недостатков. В 2020 г. корабль провел в море всего лишь 30 дней. В состав Королевских ВМС Великобритании авианосец был принят осенью прошлого года. «Prince of Wales» на треть меньше своих американских собратьев. Вместо атомной энергетической установки на нем установлена интегрированная электрическая двигательная система (Integrated Electric Propulsion, IEP) компании Rolls-Royce. Она включает в себя две газовые турбины и четыре дизеля. В настоящее время на корабле находится авиагруппа из 12 истребителей F-35В и нескольких вертолетов. Отличительной особенностью британского авианосца является высокий уровень автоматизации. За счет этого удалось довести численность экипажа без персонала авиагруппы до 679 человек.

Еще одна важная деталь. С начала 2022 г. Королевские ВМС Великобритании приняли от ВМС Франции командование оперативной группой НАТО. Это означает, что «Prince of Wales» стал командным кораблем Морских сил повышенной готовности НАТО, которые теперь возглавляет британский контр-адмирал Майкл Атли со свои штабом, расположенным на авианосце.

АВИАЦИЯ

Кроме морской компоненты учений «Cold Response - 2022» планируется их воздушная составляющая. С территории Норвегии будут задействованы четыре американских стратегических бомбардировщика Rockwell В-1В Lancer. В феврале прошлого года самолеты прибыли с техасской авиабазы Дайс на норвежскую авиабазу Орланд. Вместе с ними был доставлен вспомогательный персонал в количестве 200 человек. Основная задача американских стратегических бомбардировщиков – контроль за западной частью Арктики и прилегающим участком Северного морского пути. Напомню, что один стратегический бомбардировщик Rockwell В-1В Lancer способен нести во внутренних отсеках и на внешних пилонах 24 крылатых ракеты типа AGM-158 JASSM с дальностью полета до 370 километров или JASSM-ER с дальностью действия до 1000 километров. Кроме стратегических бомбардировщиков В-1В на авиабазе Орланд на время учений вероятнее всего будут размещены американские самолеты Boeing E-3 Sentry с системой AWACS на борту. На постоянной основе они дислоцируются в ФРГ на базе в Гайленкирхене.

На другой норвежской авиабазе Аннейя планируется развернуть эскадрилью американских противолодочных самолетов Boeing Р-8 Poseidon. Помимо специальной аппаратуры для обнаружения подводных лодок они вооружены торпедами и глубинными бомбами. Главное внимание американская эскадрилья сосредоточит на отработке задач по поиску и условному уничтожению российских подводных лодок.

ЛОГИСТИКА И ЗАКАЛИВАНИЕ

Один из основных вопросов сухопутной части учений «Cold Response - 2022» - организация быстрой доставки сил альянса на территорию Норвегии и их последующее развертывание. Но главное внимание командование блока сосредоточит на проведении десантной операции.

Несмотря на то, что руководство НАТО везде заявляет о сугубо оборонительном характере учений «Cold Response -2022», отработка высадки морского десанта, организация его прикрытия, как с моря, так и силами ПВО, прямо указывают на решение в первую очередь наступательных задач в ходе маневров.

Большое внимание командование НАТО уделяет закаливанию и другой подготовке личного состава к действиям в арктических условиях. Уже сейчас в Сети можно увидеть фотографии американских военнослужащих, включая афроамериканцев и женщин, которых под контролем командиров в приказном порядке заставляют окунаться в ледяные проруби в Норвежских реках.

ЗЕРКАЛЬНЫЙ ОТВЕТ

Необходимо сказать, что в соответствии с Венским документом о мерах укрепления доверия и безопасности, принятым на Форуме ОБСЕ в 2011 г., Норвегия заранее уведомила командование Северного флота ВМФ России о предстоящих учениях.

С российской стороны за учениями НАТО «Cold Response - 2022» будет следить фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков». Этот корабль в 2021 г. успешно произвел более 10 пусков гиперзвуковых ракет «Циркон» и Западные СМИ его уже называют «убийца авианосцев».

Учитывая крупномасштабный характер учений «Cold Response - 2022» с привлечением двух ударных авианосцев, Россия практически в один день с НАТО объявила, что проведет свои ответные учения. Они пройдут в северных водах Атлантического океана, в Охотском и Северном морях. В российских учениях будут участвовать в общей сложности 10 тыс. военнослужащих, 140 кораблей и более 60 самолетов.

Китайское издание Sohu уже обратило внимание на то, что заявление российского Минобороны последовало почти сразу же после заявления американского представительства при НАТО о проведении крупномасштабных учений «Cold Response - 2022». По словам издания с учетом напряженности между Россией и Североатлантическим альянсом предстоящие действия двух флотов неподалеку друг от друга говорят о том, что складывается тревожная ситуация.

