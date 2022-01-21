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Шойгу в ответ на приглашение в Лондон, предложил британскому военному министру провести переговоры в Москве

, 15:02

Шойгу в ответ на приглашение в Лондон, предложил британскому военному министру провести переговоры в Москве
Фото: Соцсети

Министр обороны России Сергей Шойгу согласился провести переговоры с военным министром Великобритании Беном Уоллесом, пригласил его в Москву. Об этом сообщает новостное агентство «Интерфакс», ссылаясь на Минобороны РФ.

ДИМК МО РФ информирует: «Сергей Шойгу подтвердил своему британскому коллеге готовность обсуждать все актуальные вопросы безопасности и, основываясь на принципах взаимности, предложил провести переговоры в Москве, в любое удобное для британского министра обороны время».

Ранее Уоллес заявил британскому парламенту: «Я направляю приглашение моему российскому коллеге Сергею Шойгу посетить Лондон в ближайшие несколько недель… Мы готовы к обсуждению вопросов, которые касаются общих предметов для беспокойства в области безопасности, и к конструктивному добросовестному взаимодействию».

По оценке британского военного ведомства ситуация в отношениях России Украины принимает «все более угрожающий характер». Лондон высказал намерение увеличить оборонительный потенциал Незалежной и уже воплощает его в жизнь.

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