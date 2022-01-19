Военные ресурсы России высоки, даже если Украине поможет НАТО

Аргументы Недели → Армия 13+

19 января 2022, 20:14

Фото: соцсети

Украинские политики заявляют о неизбежности войны между Украиной и Россией. В США прогнозируют, что боевые действия начнутся уже в самом скором будущем.



Тем временем к границе с Украиной стянуты российские войска. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти считают необходимым оставить их там «перед лицом очень напряженной ситуации», которая связана с продвижением инфраструктуры НАТО к границам России. Песков подчеркнул, что недружелюбную атмосферу в регионе создают учения Альянса, а также полеты натовских истребителей и шпионских самолетов.



По оценкам экспертов, Россия в самые короткие сроки может сосредоточить на юго-западном направлении до 800 тыс. военных. В дальнейшем численность войск может быть увеличена до 1,2 млн человек.



Специальный корреспондент «АН» Александр Шарковский оценил реальные возможности стран в случае начала военных действий. Читайте: «Вероятность войны между Россией и Украиной высока, но о её неизбежности говорить рано»





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