Неужели в результате российско-американских переговоров, Москва всё же прогнулась перед Вашингтоном?

Аргументы Недели → Армия 13+

17 января 2022, 13:08 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Российско-американские переговоры, запланированные на 10 января как встреча президентов Путина и Байдена, прошли в более скромном формате. Получилось так, что лидерам двух стран просто было не о чем говорить. Точнее поговорить-то они могли, но - беспредметно. Похоже, и в Кремле, и в Белом Доме рассудили, что разумнее не устраивать эту встречу, коль скоро её нулевой финал был заранее предсказуем. Поэтому делегации стран возглавили даже не министры иностранных дел (в американском варианте госсекретарь), а их заместители Сергей Рябков и Вэнди Шерман.



Не могу пройти мимо курьёзных совпадений в имени и фамилии переговорщика из США. Дело в том, что американский основной танк времён Второй мировой и Корейской войн назывался «Шерман» (м4), кстати он неплохо себя зарекомендовал, но не был абсолютным лидером в классе средних танков. Напрашивается сравнение характера Вэнди с этой боевой бронемашиной. Кстати, её имя тоже имеет курьёзный подтекст, так зовут героиню американского мультфильма «Южный Парк». Этот мультсериал имеет скандальный характер (в нём жестко критикуются власти и образ жизни в США), чем и полюбился кинозрителям.



Вернёмся к несостоявшимся переговорам президентов России и Америки 10 января. Встреча представителей двух стран состоялась «в постпредстве США при местном отделении ООН и продолжалась примерно 7,5 часа». «Она проходила за закрытыми дверями, стороны прерывались только на короткий ланч», так, во всяком случае, информируют мировые СМИ. Результат этих переговоров, простите за тавтологию - безрезультатный. При этом стоит подчеркнуть, что Россия впервые осмелела до того, что назвала вещи своими именами. Она потребовала: прекратить продвижение НАТО на Восток; вернуть состояние блока на позиции 1997 года и не размещать ударные вооружения близ российской границы. Москва заявила, что удовлетворится документом, в котором США и НАТО дадут обязательство исполнить три вышеуказанных требования. При этом сам российский лидер Владимир Путин высказал, что сомневается в договороспособности Вашингтона, который легко отказывается от своих обязательств. Однако Кремль удовлетворился бы и этой бумагой только потому, что она являлась бы юридически закреплённым документом. Добавлю от себя: цена этому договору, если его удастся когда-нибудь заключить, будет не выше стоимости той бумаги, на которой он будет написан. И это благодаря всё той же недоговороспособности Штатов и всего коллективного Запада.



Три дня спустя в Брюсселе прошли переговоры на ту же тему в формате Россия - НАТО. Как говорится, на сцену вышли те же лица и в добавок к ним другие, не имеющие, по сути, никакого веса. Накануне их проведения уже звучали реплики функционеров из бюрократической структуры альянса и политиков стран, входящих в него, о том, что ни на какие компромиссы с Москвой НАТО не пойдёт. В свою очередь, Кремль «честно, прямо, без попыток обходить углы» заявил, что «дальнейшее ухудшение ситуации может привести к самым непредсказуемым и тяжелым последствиям для европейской безопасности». Ещё раз было озвучено, что Россия не будет терпеливо, как раньше, сносить все действия США и альянса, угрожающие её безопасности. Результат этих переговоров великолепно охарактеризовал другой заместитель министра иностранных дел Александр Грушко: «В результате решения НАТО приостановлено практическое сотрудничество между нами и альянсом в зонах общих интересов. На сегодняшний день у нас нет объединяющей позитивной повестки дня, нет вообще». Сам глава российского дипломатического ведомства Сергей Лавров не участвовал и в этой встрече. Позже он объяснил своё отношение к переговорам вообще. Из его слов следует, что договариваться надо только в США, а всякая болтовня с НАТО и ОБСЕ — это непроизводительное затягивание процесса. Данные громоздкие структуры не могут на него повлиять положительно, но в состоянии его «заболтать» в бесконечных встречах и заседаниях. Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг опять в порыве присущей ему экзальтации стал запугивать Москву небывалыми страшилками и возможными военными действиями НАТО против России. Думаю, американские генералы слушали его, обливаясь холодным потом. Поскольку этот недоумок даже не представляет себе, какими ударными возможностями обладают современные Вооружённые силы РФ. В итоге НАТО предложила Москве восстановить функционирование представительств сторон, в чём последняя не увидела рационально зерна и вежливо отказалась от этого «щедрого предложения».



Рассчитывать на то, что НАТО способна принимать самостоятельные решения по меньшей мере - глупо. Возврат к 1997 году означает, что все страны, принятые в альянс в 1999-и и позднее должны его покинуть, а это 14 государств, почти половина списка Североатлантического блока. Требование о нерасширении НАТО также было воспринято в штыки. Эта организация уже давно принимает новых членов с явным нарушением положения устава НАТО. Многие из новобранцев имеют территориальные споры с соседями и Россией, что является жестким препятствием для их приема в альянс. Вероятные новые кандидаты в члены НАТО - Украина и Грузия по той же причине не могут быть приняты в организацию. Но, в Брюсселе закрывают на это глаза. Вывод прост, если уж НАТО не соблюдает букву своих основополагающих документов, то она однозначно не будет выполнять никаких договорных обязательств, заключённых с Москвой.



Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд пуще всех упражнялась в генерировании антироссийской лжи, обвиняя Москву в тех грехах, которые инспирировали сами США. В этом она составила достойную конкуренцию своему шефу Энтони Блинкену. Прискорбно, когда дипломаты столь высокого уровня опускаются до банальной, дешёвой пропаганды. В сухом остатке от этих двух встреч есть договорённость, что США и НАТО предъявят свои ответы на требования Москвы о гарантиях безопасности в письменном виде.



В четверг 13 января состоялось заседание ОБСЕ, посвящённое той же теме. Судя по всему, это мероприятие было сугубо формальным и ни одна из сторон к нему серьёзно не отнеслась. По результатам дипломатического марафона ушедшей недели в Кремле было сказано, что непризнание российских «красных линий» приведёт к тому, что Москва даст Западу военно-технический ответ.



Однако вслед за жёсткой риторикой сторон произошло нечто интересное. Уже в пятницу стало известно, что «ФСБ во взаимодействии со Следственным департаментом МВД России в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской и Липецкой областях провела спецоперацию против группировки хакеров известной как «REvil». Причём это было сделано по требованию США. Российские правоохранители информируют, что «члены группировки занимались не только кибермошенничеством в отношении крупных компаний, они также воровали деньги с банковских счетов иностранных граждан». Но суть не в этом. А в том, что данное задержание было произведено по требованию из Вашингтона. Означает ли это, что Москва вновь готова прогнуться перед Западом несмотря ни на что. Возможно, что в данном случае речь идёт об обычном полицейском взаимодействии. Нечто подобное якобы происходит в сфере борьбы с терроризмом и наркотрафиком. К слову, спецслужбы США замешаны в создании и развитии ключевых террористических глобальных организаций, таких как «Аль-Каида» и «Исламское государство» (запрещены в России) и не только. Наркотрафик из Афганистана, Юго-восточной Азии и Южной Америки в Старый и Новый свет также на совести американских рыцарей плаща и кинжала.





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