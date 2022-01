Вашингтон рассчитывает на новый раздел России?

Аргументы Недели → Армия 13+

16 января 2022, 18:09 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Центр стратегических и международных исследований (The Center for Strategic and International Studies, CSIS), он же - американский «think tank», дал новые консультации военно-политическому руководству США, по поводу того, как Россия будет захватывать Украину. Информационная война набирает обороты, работа западных пропагандистов направлена на демонизацию России в глазах мировой общественности.

На этот раз свои предположения ведущие американские «аналитики» фактически выдают за почти свершившийся факт. Во всяком случае уже сейчас Международным центром стратегической разведки (ICSI) США введен «красный» (предпоследний) уровень опасности на Украине. То есть утверждается, что здесь крайне вероятны: кризис или серьезный вооружённый конфликт, Госдеп США не рекомендует своим гражданам посещать Незалежную, из-за высокого риска для жизни. Конечно же для фабрикования этой липы американским пропагандистам приходится включать на полную катушку своё больное воображение. Повышение «уровня опасности» возникновения вооружённого противостояния на Украине, конечно же увязывается с нулевым значением переговоров между США /НАТО и Россией.



Уровень опасности повышен после срыва дипломатических переговоров между НАТО и Россией, а также в связи с имеющимися разведданными о планах шпионажа и продолжающимся наращиванием войск.

По оценке ICSI, война может начаться на территории Украины в течение двух недель. При публикации данного прогноза прозвучала следующая фраза: «То, что случилось с сирийским народом, не должно повториться». То есть, усилиям Москвы, буквально вырвавшей Сирию из кровопролитного хаоса (устроенного там США и их союзниками) даётся строго негативная оценка. Кстати, Америка продолжает паразитировать на Сирии, неприкрыто воруя её нефть, другие природные ресурсы. Дело дошло даже до вывоза из этой страны урожаев пшеницы. Эксперты отмечают, что процесс демонизации России в глазах мирового сообщества достиг уже пикового значения.

К оценке ситуации, сложившейся после российско-американских переговоров, подключился фонд «Наследие» (The Heritage Foundation). Его «аналитики» рекомендуют администрации Байдена следовать прежним внешнеполитическим курсом, а именно: не закрывать двери НАТО для новых членов; продолжить проведение военных учений у западных границ России; оказывать военную помощь Украине и готовить её к войне с Россией; не выводить силы и средства ВС США из Восточной Европы; не давать никаких гарантий безопасности Москве.

Получается, что аналитики фонда «Наследие» настаивают на сохранении той кризисной предвоенной ситуации, которая возникла в Восточной Европе благодаря усилиям США и НАТО. Интересно, на что рассчитывает Вашингтон? Неужели там надеются, что у Москвы в конце концов сдадут нервы и она пойдёт добровольно на новый развал государственности Российской Федерации.

