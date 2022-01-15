Юрий Кнутов: в 2021 году 60 самолетов НАТО постоянно находились у границ России

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15 января 2022, 12:22

Фото: Соцсети

Усиление антироссийской направленности Североатлантического блока хорошо иллюстрирует рост числа крупномасштабных натовских учений у западных границ Союзного государства. Согласно данным Минобороны РФ в 2021 году их количество превысило три десятка. На тридцать процентов по сравнению с 2020 г. увеличилось число полетов разведывательной и тактической авиации НАТО. Причем часто самолеты-шпионы совершали от 30 до 35 самолето-вылетов в неделю. Некоторые из американских и британских воздушных разведчиков приближались к российской границе на 15 и 10 км соответственно.

Кроме того, еженедельно в небе фиксировалось до двух десятков беспилотных летательных аппаратов. Наибольшую опасность представляли полеты самолетов-разведчиков с пересечением международных трасс полетов гражданской авиации над Черным морем. Несколько раз это приводило к крайне опасным ситуациям, когда российские пассажирские лайнеры вынуждены были менять коридор чтобы не столкнуться с нежданными гостями.

Согласно официальным данным штаб-квартиры НАТО в 2021 г. 60 самолетов альянса постоянно находились у границ с Россией в состоянии повышенной готовности. За это время авиация блока поднималась в воздух 370 раз, из которых 290 вылетов проводились якобы для перехвата российской авиации.

Кроме прямого расширения НАТО на Восток Брюссель активно использует программу «Партнерство ради мира». Она была принята в 1994 г. с целью усиления влияния альянса и охватывает 21 государство. Среди них Австрия, Босния и Герцеговина, Ирландия, Мальта, Сербия, Финляндия, Швейцария, Швеция, а также практически все страны бывшего СССР.

Каждое из них, за исключением России, рассматривается Брюсселем как потенциальный член Североатлантического блока.

В июне 2022 г. на саммите в Мадриде планируется принятие новой Стратегической концепции НАТО. Уже сейчас ясно, что она будет носить ярко выраженный антироссийский и русофобский характер.

Читайте материал полностью: «Запад хочет, как в 1990-е, полного подчинения России».

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