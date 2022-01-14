Запад хочет, как в 1990-е, полного подчинения России

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14 января 2022, 18:18 Юрий Кнутов

Фото: Соцсети

11 января 2022 г. в Женеве состоялась российско-американская встреча по гарантиям безопасности. От российской стороны в переговорах участвовали заместитель министра иностранных дел РФ А.В. Грушко и заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник А.В. Фомин. Американскую делегацию возглавляла первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман.

12 января 2022 г. в Брюсселе прошло первое за 2,5 года заседание Совета Россия – НАТО, на котором заместитель министра иностранных дел РФ А.В. Грушко и заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник А.В. Фомин обсудили с делегацией Североатлантического альянса двухсторонние отношения. Ключевой темой было нерасширение блока на Восток.

И ОБСЕ, И НАТО

13 января в Вене состоялось специальное заседание Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на котором присутствовали представители 57 государств-участников. Российскую позицию на сложившуюся ситуацию в Европе и мире изложил постоянный представитель РФ при организации А.К. Лукашевич.

Причина, которая вынудила стороны пойти на переговоры, – беспрецедентное обострение Североатлантическим альянсом военной обстановки у границ Российской Федерации, а также ответные меры Москвы по защите суверенитета и безопасности страны.

Анонс рассматриваемых тем заранее раскрыл в Twitter генсек блока НАТО Йенс Столтенберг. По его мнению, переговоры проводились «для обсуждения вопросов, связанных с европейской безопасностью, особенно ситуации вокруг Украины и вопросов, связанных с военной деятельностью, взаимной прозрачностью и снижением рисков».

В ходе двухсторонних и многосторонних переговоров Россия настаивала на предоставлении юридически оформленных гарантий непродвижения НАТО на Восток. Это в первую очередь касается непринятия в состав альянса Украины и Грузии, а также других стран бывшего Советского Союза. Москва также добивалась от Брюсселя отказа от размещения у российских границ ударных и наступательных систем оружия, включая ракеты средней и меньшей дальности, в том числе с гиперзвуковыми блоками. Кроме того, Россия предложила НАТО ликвидировать в Восточной Европе созданную после мая 1997 г. военную инфраструктуру. Речь идет о многонациональных боевых группах, которые блок, начиная с 2014 г. на ротационной основе разместил в Польше и Прибалтике, а также о ракетных базах США в Румынии и Польше.

В ответ НАТО потребовала от России деэскалации обстановки вдоль границы с Украиной, а также отвода российских войск от всех Западных рубежей, включая территорию Крыма.

КРАСНЫЕ ЛИНИИ

15 декабря 2021 г. МИД РФ передал представителю госдепа США проект «Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о гарантиях безопасности», а также «Соглашения о мерах обеспечения безопасности Российской Федерации и государств-членов Организации Североатлантического договора». Впервые за несколько десятилетий для недопущения кривотолков в зарубежных СМИ проекты обоих документов были опубликованы 17 декабря на сайте российского МИДа. Москва также заявила, что в случае провала переговоров она не позволит Вашингтону и Брюсселю заболтать поднятые Россией проблемы, а сразу же перейдет к военному и военно-техническому ответу.

Серьезные разногласия в позициях сторон объясняются нежеланием стран НАТО отказаться от ложной психологии победителей в «холодной войне» и стремлением альянса любыми средствами доминировать в Европе, полностью игнорируя национальные интересы Российской Федерации. Вице-президент США Камала Харрис не так давно ультимативно объявила, что в случае оказания Москвой прямой военной помощи русскоязычному населению Восточной Украины Россия столкнется с беспрецедентными санкциями, «каких вы прежде не видели». В ответ Кремль решительно ответил о готовности к полному разрыву всех отношений с США и другими государствами Североатлантического альянса.

7 января 2022 года состоялась встреча министров иностранных дел стран-членов НАТО в формате видеоконференции, на которой стороны договорились о своей согласованной позиции. Министры высказались за «необходимость дипломатии, диалога и деэскалации». Но после завершения встречи генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг фактически дезавуировал здравомыслящий подход ряда европейских стран к пересмотру жестких отношений с Россией. На брифинге от лица альянса он заявил, что после принятие Северной Македонии и Черногории в состав блока «дверь в НАТО остается открытой». Столтенберг особо подчеркнул: «Мы ни под каким видом не пойдем на компромисс по базовым принципам, включая то, что у каждой страны свой путь, каждая страна может выбирать свои оборонные союзы». И далее: «Мы не можем оказаться в ситуации, когда у нас есть второсортные члены НАТО, которых НАТО как альянсу не позволено защищать».

Откровенно провокационное заявление генерального секретаря Североатлантического блока, сделанное незадолго до заседания Совета Россия – НАТО, заранее поставило под сомнение возможный успех переговоров с Западом.

НИ ДЮЙМА НА ВОСТОК

Во многом схожую со Столтенбергом позицию высказал и госсекретарь США Энтони Блинкен, который во время брифинга 7 января 2022 года лукаво сообщил американским журналистам, что «НАТО никогда не обещала не принимать новых членов.

Она не могла и не стала бы этого делать: политика открытых дверей была ключевым положением Североатлантического договора 1949 года, в результате которого была основана НАТО». В действительности, такое обещание было дано. В начале 1990 г. посольство США в Бонне направило телеграмму в администрацию президента США Джорджа-Буша-старшего, которая была адресована госсекретарю Джеймсу Бейкеру. В ней приводится фрагмент речи главы МИД ФРГ Ганса-Дитриха Геншера.

В тексте отмечается, что «НАТО должна отказаться от расширения своей территории на Восток, то есть приближения к границам Советского Союза». Вашингтону известно и еще одно заверение, которое в устной форме дал государственный секретарь Джеймс Бейкер. На переговорах 9 февраля 1990 г. он пообещал президенту СССР М.С. Горбачеву и министру иностранных дел СССР Э.А. Шеварнадзе, что НАТО «ни на дюйм не продвинется на восток». Э. Блинкен, как госсекретарь в администрации президента США Джозефа Байдена, должен знать, что Россия с точки зрения международного права является государством-продолжателем Советского Союза и приняла на себя все его международные обязательства, включая признание единой Германии в обмен на нерасширение НАТО на Восток. Отказ США и их партнеров по альянсу от своих слов фактически дезавуирует легитимность присоединения Федеративной Республикой Германией другого независимого государства - Германской Демократической Республики.

Напомню, что блок НАТО или The North Atlantic Treaty Organization (организация стран - участниц Североатлантического договора) был создан 4 апреля 1949 г. в Вашингтоне. Североатлантический договор подписали главы МИД 12 государств: Бельгии, Великобритании, Дании, Исландии, Италии, Канады, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Португалии, США и Франции. Документ включает в себя 14 статей, наибольший интерес из которых вызывает статья 5. В ней говорится: «Договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом и, следовательно, соглашаются с тем, что в случае если подобное вооруженное нападение будет иметь место, каждая из них, в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону, признаваемого Статьей 51-ой Устава Организации Объединенных Наций, окажет помощь Договаривающейся стороне, подвергшейся или Договаривающимся сторонам, подвергшимся подобному нападению, путем немедленного осуществления такого индивидуального или совместного действия, которое сочтет необходимым, включая применение вооруженной силы с целью восстановления и последующего сохранения безопасности Североатлантического региона».

РОСТ ГИДРЫ

Для обоснования расширения НАТО страны-участники альянса обычно ссылаются на статью 10, в которой сказано, что «Договаривающиеся стороны по всеобщему согласию могут предлагать любому другому европейскому государству, способному развивать принципы настоящего Договора и вносить свой вклад в безопасность Североатлантического региона, присоединиться к настоящему Договору».

Начиная с 1949 г. по инициативе Вашингтона блок НАТО осуществил восемь этапов присоединения других государств. В 1952 г. в ходе первого из них в состав НАТО были приняты Греция и Турция.

В 1955 г. во время второго этапа в альянс вступила ФРГ. В 1990 г. без референдума и других юридических процедур Восточная Германия фактически была поглощена Западной Германией. В обмен ФРГ пообещала не размещать в Восточных землях иностранные военные базы.

После падения режима Франко в политические органы альянса в 1982 г. была принята Испания. В 1997 г. Мадрид стал членом всех военных структур блока. Это было третье расширение НАТО.

После распада СССР небывалыми темпами началось продвижение НАТО на Восток. В 1995 г. Брюссель даже опубликовал исследование, в котором говорится, что в новых условиях «возникла уникальная возможность» для расширения блока с целью «укрепления безопасности во всем евроатлантическом регионе». НАТО обосновала легитимность принятия стран Восточной Европы отсутствием юридически оформленного договора с Советским Союзом, а затем и с Россией, а также правом независимых государств самостоятельно определять с какими альянсами они хотят заключать соглашения.

В 1999 г. во время четвертого этапа к НАТО присоединились три страны бывшего Варшавского договора – Венгрия, Польша и Чехия. В 2004 г. в Североатлантический альянс вступили сразу семь стран - Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения и Эстония, ознаменовав беспрецедентным ростом числа участников пятый этап расширения НАТО. В 2009 г. во время шестого этапа в блок вошли Албания и Хорватия. Седьмой этап состоялся в 2017 г., когда в альянс вступила Черногория. Последнее по счету, восьмое расширение, произошло в 2020 г. после принятия в НАТО Северной Македонии. В настоящее время в альянс входит 30 европейских государств, включая Турцию.

Увеличение числа членов блока НАТО позволило альянсу взять под свой контроль практически всю Восточную Европу, а также значительно увеличить численность своих вооруженных сил.

Согласно данным американского ресурса Global Analysis (YouTube channel) на начало 2021 г. блок НАТО и Россия располагали следующими силами и средствами:

По Западным данным в 2021 г. военный бюджет НАТО превысил рекордную отметку в 1,01 триллиона долл. Российские расходы на оборону составили 48 млрд. долл., что в 21 раз меньше расходов альянса.

НАТИСК УСИЛИВАЕТСЯ

Усиление антироссийской направленности Североатлантического блока хорошо иллюстрирует рост числа крупномасштабных натовских учений у западных границ Союзного государства. Согласно данным Минобороны РФ в 2021 г. их количество превысило три десятка. На тридцать процентов по сравнению с 2020 г. увеличилось число полетов разведывательной и тактической авиации НАТО. Причем часто самолеты-шпионы совершали от 30 до 35 самолето-вылетов в неделю. Некоторые из американских и британских воздушных разведчиков приближались к российской границе на 15 и 10 км соответственно.

Кроме того, еженедельно в небе фиксировалось до двух десятков беспилотных летательных аппаратов. Наибольшую опасность представляли полеты самолетов-разведчиков с пересечением международных трасс полетов гражданской авиации над Черным морем. Несколько раз это приводило к крайне опасным ситуациям, когда российские пассажирские лайнеры вынуждены были менять коридор чтобы не столкнуться с нежданными гостями.

Согласно официальным данным штаб-квартиры НАТО в 2021 г. 60 самолетов альянса постоянно находились у границ с Россией в состоянии повышенной готовности. За это время авиация блока поднималась в воздух 370 раз, из которых 290 вылетов проводились якобы для перехвата российской авиации.

Кроме прямого расширения НАТО на Восток Брюссель активно использует программу «Партнерство ради мира». Она была принята в 1994 г. с целью усиления влияния альянса и охватывает 21 государство. Среди них Австрия, Босния и Герцеговина, Ирландия, Мальта, Сербия, Финляндия, Швейцария, Швеция, а также практически все страны бывшего СССР.

Каждое из них, за исключением России, рассматривается Брюсселем как потенциальный член Североатлантического блока.

В июне 2022 г. на саммите в Мадриде планируется принятие новой Стратегической концепции НАТО. Уже сейчас ясно, что она будет носить ярко выраженный антироссийский и русофобский характер.

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