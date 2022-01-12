Беспилотные дроны навсегда изменят способы ведения войн

Аргументы Недели → Армия 13+

12 января 2022, 13:01

Бешеный турецкий пиар своих беспилотников в армяно-азербайджанском конфликте в Нагорном Карабахе заставил отечественный оборонно-промышленный комплекс значительно ускорить работы над созданием эффективных и современных БПЛА для собственных вооружённых сил. Беспилотные авиатакси и транспортные дроны – дело будущего, конструкторы, конечно, и над этим работают, но взрывоопасная международная обстановка требует надёжно закрыть брешь в обороне страны. И здесь дроны готовы навсегда изменить способы ведения войн.



Армия государства с развитой боевой авиацией способна обходиться и без ударных беспилотников. Но чем больше целей, тем это сложнее. Времена, когда ВВС насчитывали многие тысячи самолётов, канули в Лету. Для примера, Минобороны пока планирует закупить у промышленности всего 75 авиационных комплексов 5-го поколения Су-57. Это, согласитесь, немного. Самолёты и лётчиков надо использовать с максимальной эффективностью, а не гонять над пустынями за джипами боевиков-исламистов.



В Сирии хорошо себя показали разведывательно-ударные беспилотники «Орион». Появился опыт боевого применения, стали известны сильные и слабые места этих аппаратов. К такой технике нужны соответствующие лёгкие высокоточные боеприпасы, ракеты с разнообразными системами наведения. В идеале – оператор дрона поймал цель в прицел, выстрелил и забыл – дальше ракета сделает всё сама. А беспилотнику не надо входить в зону действия противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы противника. Такой аппарат, как «Орион», тоже стоит немалых денег, его беречь приходится.



Уязвимое место у беспилотников – система управления и навигация. Средства радиоэлектронной борьбы способны перехватить канал связи с оператором дрона, заглушить спутниковую навигацию в зоне полёта, и беспилотник становится слепой игрушкой. Но крупные серьёзные аппараты, такие как турецкий «АНКА-С», уже оснащаются системой автоматических взлёта и посадки, им не требуется спутниковая навигация, у них есть инерциальная. Соответственно, они способны выполнять задание по заранее запрограммированным точкам, наносить удары или получать разведывательную информацию и не нуждаются в дистанционном управлении оператором. В этом случае это уже почти полноценный робот. Для того чтобы ему помешать выполнить задание или попросту уничтожить, требуется полноценная эшелонированная система ПВО и РЭБ, которая увидит его на радарах, ну а дальше дело техники. То есть извечный спор снаряда и брони продолжается.



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