США намерены усилить действия против России и Китая в «серой зоне», что это значит

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5 января 2022, 19:56 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

В новом отчете Атлантического совета указано, что Вашингтон должен серьезно отнестись к «серой зоне», особенно когда речь идет о кибернетической и информационной войне. «Этот термин используется для описания конкурентных действий, которые происходят ниже порога конфликта» поясняют корреспондент Defense News Джо Гулд и репортер C4ISRNET Марк Померло, изрядно поднаторевшие в тематике, касающейся информационных войн. На подходе принятие администрацией Байдена новой Стратегии национальной безопасности и национальной обороны, в которой значительная часть будет посвящена действиям в «серой зоне» или гибридной войне.

В докладе Атлантического совета указано: «Министерству обороны необходимо сейчас вести наступательные действия в гибридной войне. Соединенные Штаты должны отреагировать там, где сегодня имеет место конкуренция с Россией и Китаем, в первую очередь, это касается активности в серой зоне». В документе содержится призыв к новому составу Совета национальной безопасности - наступательно противодействовать всем антиамериканским явлениям и укреплять основанный Вашингтоном международный порядок. Пентагону, вроде бы, отводится вспомогательная роль. Однако именно ему надлежит «проводить наступательные и оборонительные действия гибридной войны, которые соответствуют ценностям США». Этот посыл немного не увязывается с заявлением заместителя министра обороны по вопросам политики Колина Кала, который ранее говорил о том, что всеобъемлющая концепция «комплексного сдерживания» Министерства обороны - ключевая часть предстоящей Стратегии национальной обороны - распространяется «на весь спектр конфликтов от высокоинтенсивных гибридных войн до боевых действий». То есть, речь идёт скорее не о вспомогательной роли Пентагона в войнах в серой зоне, а об их явной части.

Прочие задачи, решаемые в «серой зоне», возлагаются на другие инструменты национальной власти: разведку, экономические, финансовые, технологические. А также определённая роль отводится американским межведомственным структурам и союзникам.

Примерами действий США в «серой зоне» являются Украина, Белоруссия, Сирия, а теперь и Казахстан. В Вашингтоне считают, что американским пропагандистам в первую очередь необходимо убедить свою и мировую общественность в том, что российский лидер Владимир Путин является единственным антагонистом.

«Просто в информационной сфере нам нужно контролировать повествование», - считает американский специалист по информационным войнам Ветцель. Кстати, он является однофамильцем (возможно не только) военного преступника времён Второй мировой, немецкого нациста, эксперта министерства оккупированных восточных территорий по «еврейскому вопросу» Эрхарда Ветцеля.



В расширенном докладе Атлантического совета, подготовленном при участии экспертов за последний год, содержатся рекомендации, направленные на сдерживание или победу в открытом военном противостоянии, а также в действиях, касающихся серой зоны. Вот некоторые рекомендации этого доклада:

1) Министерству обороны нужны руководящие принципы гибридной войны. Военный департамент должен быть частью объединенных усилий других министерств и ведомств, инвестировать в возможности и обучение персонала действиям в серой зоне, участвовать только там, где это стратегически важно, продолжать наступление, чтобы укрепить международный порядок, основанный на правилах выработанных США и придерживаться американских идеалов.

2) Вашингтону нужен расширенный инструментарий гибридной войны. Это означает установление соответствующих дипломатических норм и санкции против тех, кто не приемлет американский миропорядок. На Министерство обороны возлагаются задачи по демонстрации военного присутствия или силы, а также проведение реальных военных операций и применение кинетического или некинетического оружия дальнего действия против прокси или наемников конкурирующей стороны. Речь идёт о дистанционном использовании высокоточного оружия дальнего действия и дронов.

3) Гибридные операции способствуют усилению открытого военного и невоенного сдерживания. В то же время предусматривается сохранение взаимодействия с Россией и Китаем в тех направлениях, которые соответствуют интересам Америки, но при этом США «должны научиться при необходимости быстро создавать серые зоны противостояния с ними».

4) Глобальному центру взаимодействия Госдепартамента необходимо увеличить финансирование и предоставить больше возможностей для работы с протестными движениями в странах конкурентах и наступательной информационной деятельности, включая взаимодействие с компаниями, оперирующими в социальных сетях. На Госдеп возлагается обязанность по ведению информационных операций и таковых по противодействию аналогичной активности противника. Речь идёт о приобретении большего количества кибер-инструментов, а также о создании организации для «информационных операторов», которые будут быстро реагировать на информационные атаки противника.

Помощник директора проекта «Передовая защита» Атлантического совета Тротт, комментируя вышеизложенное, сказал: «Я не знаю, что они просят с точки зрения необходимых им возможностей, но мы действительно думаем, что необходимо создать подразделение или подразделения, которые будут сосредоточены на работе в этой области…Они начнут разрабатывать тактику, методы и процедуры, которые будут использоваться в операциях серой зоны или операциях гибридной войны».



Похоже, что в Стратегии национальной обороны приоритет снова отдается конфликту в серой зоне. Ещё в 2019 году Министерство обороны внесло поправку в Стратегию национальной обороны, в которой ставка делалась на нерегулярную войну, с одной из пяти основных тем приложения, направленных на операции в информационной среде.

В самом последнем законопроекте о политике в области обороны, подписанном 27 декабря, Конгресс запросил у Министерства обороны отчет о реализации стратегии нерегулярной войны, указав на неочевидность её результатов и отсутствие чёткой структуры, на которую возлагается ответственность за её ведение. Но несмотря на это суть остаётся в том, что американская элита нацелена на совершенствование инструментов для ведения информационной войны (ИВ)и действий в серой зоне.

В настоящее время самыми эффективными орудиями ИВ остаются: американский кинематограф, компьютерные игры и социальные сети. Все эти ресурсы настойчиво работают на демонизацию российских: традиций, культуры, властей, образа жизни и прочего. В значительной части голливудских кинолент русские или китайцы — это «плохие парни», что создаёт соответствующую подсознательную общественную оценку, кстати, демонстрация этих фильмов в России способствует распространению той же негативной оценки уже в нашем обществе. Токсичный образ России и положительный образ США культивируется в неокрепших умах. По той же схеме пишутся сценарии для компьютерных игр и работают соцсети. И те, и другие, как бы программируют поведение людей, используя определённые алгоритмы. Россия, к сожалению, пока не научилась эффективно противостать действиям США в серых зонах. Этот вопрос неоднократно поднимался на чтениях Академии военных наук РФ. Впрочем, российские власти предпринимают значительные небезуспешные усилия в этой области.

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