Что в действительности происходит в Казахстане

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5 января 2022, 15:19 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Интернет наполнен призывами к населению всех городов и весей Казахстана протестовать, выходить на центральные площади населённых пунктов: в столице, в областных и районных центрах. Участвовать в протестных акциях призывают не только горожан, но и сельское население. Похоже, что о поводе, приведшем к столь обширному народному недовольству, уже забыли. Теперь требования организаторов протестов не ограничиваются только ценами на газ. Новые требования уже носят политический окрас. И, похоже, все идёт к смене власти в стране.

Казахское население делится на три джуса: Южный (Старший), Средний и Западный (Младший). Последний самый слабый и практически не участвует в борьбе за власть. Южный джус не смотря на своё древнее старшинство, во многом благодаря усилиям большевиков потерял ту власть, которой обладал начиная со средних веков и до установления советского правления в Казахстане. Назарбаев и его приемник Токаев - представители Среднего джуса. Во многом это определило перенос столицы из Алма-Аты, которая находится на территории Старшего джуса в центральную часть страны, являющуюся историческим пространством Среднего джуса.

Похоже, верхушка Южного джуса (которая ведёт свою родословную от Чингизхана) созрела для захвата власти. Тем более, что Средний джус продемонстрировал слабость. Новые потенциальные правители пользуются услугами спецслужб Турции, Британии и США, по информации которой располагают эксперты из этих стран поступают не малые деньги на подогревание протестного движения в Казахстане. Набирает силу националистические течения, которые в первую очередь имеют чёткий антироссийский настрой. Само казахское правительство косвенно способствует этому. Сближение с Турцией в постсоветское время привело к возникновению в Казахстане различных радикальных исламистских групп, поддерживающих идеи пантюркизма.

Сейчас интернет наводнён призывами к населению - участвовать в бессрочных протестных выступлениях. Самое интересное в том, что большинство сетевых вещаний ведётся на русском языке. В этих призывах по-казахски звучит только одна фраза «алга (вперёд) Казахстан». Толпы выходят на площади крупных городов. Наиболее активны протестующие в регионах Южного джуса.

Ситуация очень напоминает ту, что сложилась в Киеве под занавес 2013 года - весной 2014 года. Вероятно, Запад решил создать ещё один очаг напряжённости у границ РФ, на этот раз в Центральной Азии. Положение реально угрожающее, поскольку у России с Казахстаном очень длинная граница, протяжённостью 7598,8 км. И она может превратится в фронт. Всё усугубляется еще и тем, что в Казахстане русские составляют 18,42% от всей численности населения. Существует опасность, что Россия будет вынуждена предпринимать реальные меры для их защиты после прихода националистического правительства в этой республике. Тем более, что межэтнические конфликты, массовые избиения и даже убийства русских в постсоветский период здесь были. А государственный переворот в Казахстане по украинскому сценарию уже просматривается.

Участие спецслужб Запада ещё обусловлено и тем фактом, что США и НАТО нужны сильные козыри для проведения переговоров с Москвой. Похоже, что казахские события к значительной мере приурочены к встречам 10 января между президентами США и РФ, и 12 января между представителями Москвы и Брюсселя.

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