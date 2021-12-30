Кнутов: На роль главного провокатора мировая закулиса назначила киевский режим

Аргументы Недели → Армия 13+

30 декабря 2021, 14:29

Фото: Соцсети

Для усиления антироссийской истерии и нагнетания обстановки активно используется гражданская война на Украине. На этот раз поводом послужила военная группировка, развернутая для защиты западных рубежей Российской Федерации.

Именно эти войска в странах НАТО пытаются представить как прямую угрозу Незалежной, а также «либеральным ценностям» блока НАТО. Ситуация во многом напоминает 22 июня 1941 г., когда геббельсовская пропаганда внушала оккупированным европейцам, что Третий рейх якобы вынужден нанести превентивный удар по Советской России, иначе большевики нападут первыми. На роль главного провокатора в этот раз мировая закулиса назначила киевский режим, который ради того, чтобы удержаться у власти, готов пойти на всё, включая самые безрассудные и безответственные поступки.

Читайте материал полностью: «НАТО готовится к войне с Россией, итоги года».

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