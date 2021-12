НАТО готовится к войне с Россией, итоги года

Аргументы Недели → Армия 13+

29 декабря 2021, 15:23 Юрий Кнутов

Фото: Соцсети

Давно человечество не встречало Новый год в такой тревожной обстановке. Главная причина – угроза Третьей мировой войны. Она подогревается наличием экономического кризиса, турбулентным переходом от однополярного мира к многополярному и масштабному распространению пандемии COVID-19. Западные аналитики отмечают, что США утрачивают роль гегемона. Страна звездно-полосатого флага постепенно теряет лидирующие позиции в мировой экономике и наукоемких технологиях.

Инфляция в США впервые за 40 лет превысила 6,8%, а на основные продовольственные товары достигла 35%. По целому ряду позиций, таких как аренда жилья, цены увеличились более чем на 100% - 200%. Смертность от COVID-19 на 27 декабря 2021 г. почти в два раза превысила потери Соединенных Штатов в годы Второй мировой войны и составила 816 609 человек. Американский госдолг выражается фантастической цифрой в 28 трлн. 967 млн. 309 тыс. долл. и продолжает расти каждую минуту на 2 млн. долл. Соединенные Штаты раздирают расовые и гендерные противоречия. Американцы почти открыто раскололись на два враждебных лагеря - сторонников традиционных и так называемых либеральных ценностей.

ПРИЗНАКИ ВОЙНЫ

Военная мощь Пентагона заметно ослабла, что наиболее отчетливо проявилось во время бегства армии США из Афганистана. Американский ВПК по-прежнему бьётся над созданием гиперзвукового оружия и не может получить желаемого результата. Все чаще и чаще в мировых рейтингах на первые места выходят Россия и Китай. В этих условиях Вашингтон и его Западные вассалы ищут выход в очередной победоносной, но непродолжительной войне. На роль жертвы назначена Россия. Главная цель нового «крестового похода» - отвлечь население стран Запада от внутренних проблем, на время сплотить расколотое общество для борьбы с «внешним врагом», постараться одержать победу в «холодной войне 2.0». Основная задача, которую ставит перед собой Запад - лишить Российскую Федерацию собственной государственности, разделить ее на десятки квазигосударств по образцу Югославии и затем установить полный контроль над относительно дешевыми природными ресурсами разрушенного государства.

Для усиления антироссийской истерии и нагнетания обстановки активно используется гражданская война на Украине. На этот раз поводом послужила военная группировка, развернутая для защиты западных рубежей Российской Федерации. Именно эти войска в странах НАТО пытаются представить как прямую угрозу Незалежной, а также «либеральным ценностям» блока НАТО. Ситуация во многом напоминает 22 июня 1941 г., когда геббельсовская пропаганда внушала оккупированным европейцам, что Третий рейх якобы вынужден нанести превентивный удар по Советской России, иначе большевики нападут первыми. На роль главного провокатора в этот раз мировая закулиса назначила киевский режим, который ради того, чтобы удержаться у власти, готов пойти на всё, включая самые безрассудные и безответственные поступки.

Фото: Американские войска в Восточной Европе

О ЧЁМ НЕ УМОЛЧАЛ NEW YORK TIMES

Незадолго до нового 2022 г. одна из влиятельнейших американских газет The New York Times опубликовала статью под заголовком «Непрофессионализм команды Зеленского может привести к войне». Автор статьи констатирует: «Всё больше нарастает обеспокоенность неопытностью Зеленского и его окружения, которая может иметь ужасные последствия, причём не только для его страны. Любой неосторожный шаг способен привести к войне, которая грозит серьёзно ухудшить отношения между Россией и США». The New York Times прямо указывает, что отсутствие в команде украинского президента профессиональных политиков, дипломатов и военных создает непростую ситуацию способную перерасти в конфликт мирового масштаба.

В другой публикации The New York Times отмечается, что некомпетентность украинского руководства вынуждает Вашингтон с осторожностью передавать Киеву информацию о местах дислокации российских войск на границе с Украиной. По мнению ряда должностных лиц Белого дома наличие спутниковых разведданных об уязвимых местах противника может подтолкнуть ВСУ к началу наступления вначале на Донбассе, а затем и против России.

Подтверждений тому немало. В нарушение Минских соглашений на глазах миссии ОБСЕ к линии соприкосновения с ЛДНР перебрасывается тяжелая техника, включая танки, САУ, БМП и РСЗО. В Незалежной ускоренными темпами начата сборка турецких беспилотников Bayraktar TB2 с украинскими двигателями. Из США и других стран НАТО транспортными самолетами и морем через порты Греции поступает наступательное оружие, в первую очередь ПТРК FGM-148 Javelin, РЛС контрбатарейной борьбы, современные станции РЭБ и другое вооружение. В одну из американских ЧВК в район соприкосновения с Донбассом доставлены емкости с газом на основе ботулотоксина. Он по аналогии с ботулизмом вызывает паралич и смерть. Из американских источников известно, что ботулотоксин типа А под шифром XR был принят на вооружение армии США в 1975 г. Его запасы хранятся в штате Арканзас в арсенале Пайн-Блафф. Ботулотоксин является сильнейшим органическим ядом, вырабатываемым бактериями и потому относится не к химическому, а к биологическому оружию. Небольшие 40-миллиметровые контейнеры можно сбрасывать с беспилотника или использовать в качестве выстрелов для гранатометов. Учитывая природное происхождение ботулотоксина доказать его боевое применение не всегда легко. Отравление можно списать на некачественные консервы, колбасы или другие продукты.

За последнее время резко возросло количество артиллерийских и минометных обстрелов мирных населенных пунктов, а также позиций народной милиции ЛДНР со стороны ВСУ. Украинские военные открыто говорят о грядущем захвате Донбасса и его последующей зачистке по хорватскому сценарию. Для этого уже отобраны наиболее боеспособные войска. На сегодняшний день в них включены силы специальных операций, морская пехота и некоторые десантные подразделения. На передовые позиции стягиваются снайперские группы, включая наемников из Польши и стран Прибалтики. Настоящую панику в Незалежной вызвал приказ минобороны Украины, по которому все женщины в возрасте от 18 до 60 лет, входящие в перечень из 35 специальностей, почти автоматически становятся военнообязанными. Более того, теперь ни одна из них не сможет устроиться на работу без военного билета. Что касается украинских мужчин, то до 65 лет они обязаны исполнять воинскую повинность по первому требованию властей. Хочется напомнить, что схожий приказ о «тотальной мобилизации» издал Гитлер незадолго до Курской битвы. В украинских лесах аналогично фольксштурму Третьего рейха формируются партизанские подразделения. Планируется, что состоять в них будет 500 тыс. человек. По информации The New York Times будущих партизан спешно обучают владению разными видами оружия, совершению диверсий и терактов. Несмотря на морозы на границе с Россией развернулось активное строительство защитного вала и целой сети траншей.

Фото: США намерены поставить Украине вертолёты

ЕВРО-ТУРЕЦКИЙ ЭНДШПИЛЬ

Оценивая ситуацию, британское издание Daily Express подчеркивает, что Киев хочет развязать войну на Востоке страны, чтобы втянуть в нее российскую армию и армии стран НАТО и таким образом вынудить Североатлантический альянс воевать против России. Чтобы развеять иллюзии Незалежной, Лондон вынужден был разъяснить киевским властям, что если военный конфликт на Украине разразится, то Великобритания не станет посылать войска для участия в нем. Для большей убедительности Daily Express приводит слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса (Ben Wallace), который заявил, что это «крайне маловероятное событие». Чтобы не будоражить общественность в условиях экономического кризиса и пандемии, британское правительство пообещало своим избирателям в случае войны в Незалежной сразу же эвакуировать своих военных в Польшу либо на британские корабли, находящиеся в украинских портах. Daily Express указывает, что в соответствии с операцией Orbital английские инструктора находятся на Яворовском полигоне в Львовской области. Решение об их эвакуации будет принимать начальник штаба совместных операций вооруженных сил Великобритании генерал-лейтенант Чарльз Стрикленд (Charlie Strickland). Сложно сказать, насколько можно верить словам британского министра обороны. Ведь подобного рода заявления в свое время не раз звучали из Лондона незадолго до натовских бомбардировок Югославии, Ливии и Ирака.

Учитывая, что руководители Западных стран не хотят проливать кровь своих солдат за безумные идеи киевских властей, генералы в штаб-квартире НАТО в Брюсселе делают ставку на армии соседних с Украиной государств. В первую очередь, это относится к Польше, странам Прибалтики, а также наемникам из европейских и арабских государств. По заявлению МИД Турции несмотря на «всеобъемлющие отношения с Москвой» Анкара готова действовать в интересах Брюсселя и Киева. Более детальную информацию о возможной роли Турции на Украине раскрыла ежедневная газета Habertürk. Она пишет, что Анкара может возглавить военную операцию НАТО на Донбассе и в других частях страны. Для этого предлагается использовать силы Объединённой оперативной группы повышенной готовности (VJTF) Североатлантического альянса в количестве 35-40 тыс. человек, которые можно перебросить в регион в течение пяти дней.

Кроме Украины британская Daily Express указывает на еще одну причину возможного начала Третьей мировой войны – это просчеты США в вопросах доминирования в космосе. По мнению издательства, борьба за космос может стать «поводом для начала мировой войны». Газета, в частности, констатирует: «Один из первых признаков начала войны: вытеснение США». Особое недовольство Вашингтона вызвали успешные испытания Россией противоспутникового оружия. Напомню, что 15 ноября этого года российская противоракета на высоте 480 км путем кинетического перехвата смогла успешно поразить неисправный советский спутник «Целина-Д». Прямое попадание оказалось настолько точным, что все образовавшиеся фрагменты космического аппарата остались на прежней орбите. На сегодняшний день практически все современные виды боевой техники и вооружения армии США используют спутниковую группировку. Космические аппараты ведут разведку, предупреждают о ракетном нападении, определяют координаты своих огневых средств и противника, поддерживают различные виды связи, включая Интернет. Вывод из строя основных американских спутников военного назначения приведет к многократному ослаблению боевых возможностей Пентагона.

Фото: Ястребы в Конгрессе США угрожают направить на Украину американские войска

ОНИ ЕЩЁ И УГРОЖАЮТ

Подлила масло в огонь и вице-президент США Камала Харрис, которая в конце декабря 2021 г. в интервью телеканалу СBS пригрозила России в случае войны с Украиной «самыми сильными» санкциями. Конечная цель угроз из Вашингтона – вынудить Москву пойти на значительные уступки Западу, аналогичные тем, что были сделаны в 90-е годы ХХ века. Первоочередная задача США – добиться закрытия газопровода «Северный поток-2», вытеснение дешевого российского трубного газа из Европы и замена его на дорогой сжиженный американский. Политику запугивания поддержали и американские сенаторы. Один из них, республиканец Роджер Уикер (Roger Wicker), заявил изданию The Independent: «Военные действия (США против России) могут включать в себя то, что наши корабли войдут в Черное море... Мы также можем участвовать в боях на земле, я бы этого не исключал. Знаете, мы не исключаем и использование ядерного оружия». Агрессивные заявления американских ястребов звучат и в таком издании как The National Interest. Автор одной из публикаций предлагает бить по России крылатыми ракетами (КР) Tomahawk из Черного и Средиземного морей. Свою позицию он обосновывает модернизацией ракет, которые теперь способны поражать движущиеся цели. Кроме того, в нарушение конвенции Монтрё The National Interest призывает направить в Черное море авианосцы с истребителями-бомбардировщиками F-35 на борту. Как известно это самолеты малой заметности способные нести тактическое ядерное оружие на борту. The National Interest полагает, что «Если России придется отражать удары сил НАТО, приближающиеся из Восточной Европы, а также отражать атаки ВМС США с моря, у них могут возникнуть проблемы».

Можно с иронией относится к подобного рода заявлениям и публикациям, но согласно данным Минобороны России «Всего в текущем году командование Объединёнными Вооруженными силами НАТО провело … в Черном море 15 учений. В 2020 году их было восемь». «С января по декабрь текущего (2021) года совершено 30 заходов кораблей НАТО, в 2020 году их было 23. Суммарная продолжительность пребывания составила более 400 суток, в 2020 году – 359». Нахождение в акватории Чёрного моря кораблей НАТО и вспомогательных судов «фактически приобрело постоянный характер».

Вдохновленный поддержкой американских и натовских СМИ Пентагон принял решение воссоздать 56-е артиллерийское командование (56th Artillery Command) сухопутных войск. Начиная с 1965 г. его предшественница, 56-я артиллерийская бригада, была вооружено ракетами MGM-31A Pershing IА, а с 1985 г. - MGM-31C Pershing II. После подписания Договора о ликвидации БРСМД бригада была расформирована. Воссоздание 56-го артиллерийского командования сухопутных войск на территории Германии говорит о предстоящем развертывании американских ракет средней дальности в Европе.

Фото: Америка может направить авианосцы в Чёрное море

ВРАГ У ВОРОТ

Рост военного присутствия НАТО у российских границ сопровождается значительным увеличением количество разведывательных полетов. Согласно данным Минобороны России «по сравнению с 2020 годом интенсивность задействования разведывательной авиации выросла более чем на 60%. Количество самолётовылетов увеличилось с 436 до 710». Только за последнюю неделю декабря 2021 г. полеты с разведывательными целями вдоль Государственной границы России совершили 33 иностранных самолета-шпиона и 6 БПЛА типа RQ-4A Global Hawk. Авиация НАТО широко использует самолеты-разведчики Boeing RC-135W базирующиеся в Германии, а также на о. Крит и в Великобритании. Кроме них применяются самолеты для ведения разведки наземных целей Boeing Е-8С Poseidon с базы Рамштайн (Германия). Активно используются небольшие самолеты специального назначения Beechcraft RC-12X Guardrail. Чаще всего натовские самолеты-разведчики летают над Черным морем неподалеку от Крыма, в том числе в 20 км от российской границы. Впервые в конце декабря 2021 г. американский Boeing Е-8С Poseidon был замечен в небе неподалеку от Донбасса. Кроме того, под Харьковом был обнаружен американский Boeing RC-135W.

Резко возросла активность стратегической авиации США. Только за ноябрь 2021 г. ВКС России зафиксировали 30 вылетов американских стратегических бомбардировщиков. Причем часто полеты совершались по тому же маршруту, что и полеты самолетов-шпионов. Некоторые В-52 подлетали к российской границе на расстояние 15 км. По данным Министерства обороны РФ стратегические бомбардировщики В-1B и В-52Н ВВС СIIIA 92 раза против 78 в 2020 году совершали полёты в воздушном пространстве Причерноморья с выходом на условный рубеж применения оружия». В ноябре 2021 г. в рамках учений «Global Thunder 22» десять стратегических бомбардировщиков США «отрабатывали вариант применения ядерного оружия против России практически одновременно с Западного и Восточного направлений».

Провокационные полеты авиации и маневры кораблей НАТО у российских границ становятся еще одной важной причиной возможного начала Третьей мировой войны. Натовские воздушные и морские боевые средства создают крайне опасную обстановку, которая, по мнению российского Минобороны, чревата прямым столкновением с самолетами ВКС России и кораблями Черноморского флота. Наиболее опасные инциденты уже были отмечены. Один из них произошел 23 июня 2021 г., когда британский эсминец Defender нарушил российские территориальные воды возле Крыма. Еще одна провокация произошла в начале сентября 2020 г. Тогда два стратегических бомбардировщиков В-52 попытались пролететь над российским Крымом. Не специалисту понятно, что любая из этих заранее спланированных в Брюсселе акций могла перерасти в локальный конфликт, а затем в ограниченную войну на театре военных действий с быстрым переходом в полномасштабную Третью мировую войну со всеми вытекающими для человечества последствиями.

В таких непростых условиях Россия делает все от нее зависящее для сохранения мира. С этой целью Москва направила Вашингтону и другим странам НАТО конкретные предложения по обеспечению взаимных гарантий безопасности и деэскалации международной обстановки. В том случае, если Запад не примет российские предложения, Москва готова дать военный и военно-технический ответ на возникающие угрозы. Он будет включать в себя скорейшее принятие и постановку на боевое дежурство новейших систем вооружений, а также их размещение вблизи границ США и других стран НАТО. Что касается Украины, то вероятнее всего Россия пойдет на признание Донецкой и Луганской Народных Республик, хотя это будет означать конец Минских соглашений. Сейчас многое зависит от Запада. Найдет ли он в себе силы трезво оценить ситуацию и договориться с Москвой либо из-за амбиций некомпетентных политиков мир ждет новая «холодная», а затем и «горячая» Третья мировая война.

Фото: Военные самолёты США увеличили число полётов у границ России

