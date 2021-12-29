Кнутов: Форум «Армия 2021» был прорывом в деловом и новостном планах

Аргументы Недели → Армия 13+

29 декабря 2021, 18:20

Фото: Соцсети

Военный эксперт и аналитик Юрий Кнутов считает, что одним из важнейших событий уходящего года был Форум «Армия 2021». Об этом он рассказал «Аргументам Недели». Мероприятие прошло с 22 по 28 августа.

Главные события состоялись в павильонах и на открытых площадках Конгрессно-выставочного центра «Патриот», на полигоне Алабино и на аэродроме Кубинка. Было продемонстрировано 300 единиц серийных образцов вооружения, военной и специальной техники, а также 28 тыс. различных оружейных новшеств и технологий. Свою продукцию показали более 1,4 тыс. предприятий и организаций. В научно-деловой программе форума приняли участие около 12 тысяч деятелей науки, из них более 2,6 тысячи имели ученую степень доктора или кандидата. На площадках форума был заключен 41 государственный контракт с 27 предприятиями: авиационной, судостроительной, космической, радиоэлектронной промышленности и тяжелого машиностроения на общую сумму более 500 млрд руб. Минобороны в результате получит свыше 1,3 тысячи новых образцов вооружения и техники. А «Рособоронэкспорт» подписал несколько международных контрактов на общую сумму, превышающую 2 млрд евро. Можно сказать, что форум был прорывом в деловом и новостном планах.

Читайте материал полностью: «Российские военные эксперты представили «Аргументам Недели» восемь наиболее значимых профильных событий уходящего года».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости