Виктор Литовкин: США завоёвывали Афганистан 20 лет, а убежали от туда всего за две недели

Аргументы Недели → Армия 13+

28 декабря 2021, 17:17

Фото: Соцсети

Сотрудник ТАСС, военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал «Аргументам Недели», что, по его мнению, одним из самых значительных событий 2021 года было бегство американских и натовских военных из Кабула.

Войска США пытались подчинить себе Афганистан в течение 20 лет, а вся их из этой страны эвакуация заняла чуть больше двух недель. По сути, Америка вновь показала свою полную военную несостоятельность, несмотря на самый большой в мире военный бюджет. Заявка Вашингтона, что американская армия самая сильная в мире - не более чем фикция. Американские генералы даже не сумели организовать планомерную эвакуацию своих войск и тех граждан Афганистана, которые сотрудничали с оккупационным режимом. США также наглядно показали, что в сложной обстановке могут бессовестно бросить на произвол судьбы своих союзников. При таких обстоятельствах, пожалуй, нет смысла говорить о реальном мировом доминировании Соединённых Штатов. Они полагаются только на мощь своего оружия и техническое превосходство, как показывает практика войн, для одержания полной победы, этого недостаточно. Как минимум ещё нужно уметь воевать, чего за американцами не водится. Это янки продемонстрировали практически во всех войнах 20-го столетия, включая Вьетнамскую кампанию. В 21-м веке, по сути, мало что изменилось. В Афганистане до зубов вооружённые вояки из США, других стран НАТО и прочих союзников, включая Австралию, Грузию и Украину, проиграли плохо оснащённым партизанам, обладавшим боевыми возможностями на уровне конца 19-го века.

Читайте материал полностью: «Российские военные эксперты представили «Аргументам Недели» восемь наиболее значимых профильных событий уходящего года».

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