Леонков: Ракетный комплекс «Нудоль» способен поражать космические цели на высотах значительно превышающих 550 км

Аргументы Недели → Армия 13+

27 декабря 2021, 12:38

Фото: Соцсети

Военный эксперт Алексей Леонков заявил «АН», что, по его мнению, одним из самых знаменательных военных событий 2021 года было испытание противоспутникового оружия силами ВКС РФ, в ходе которого был уничтожен старый, не функционирующий орбитальный аппарат, отправленный в космос ещё в советские времена.

Россия продемонстрировала наличие у неё средств серьёзной космической обороны. Эксперт отметил, что работы над её созданием начались и успешно продвигались ещё в 1980- е годы, как альтернатива американской «Стратегической обороной инициативы». Событие вызвало сильный резонанс в мире. Коллективный Запад просто харкал ядом. Особенно язвили по этому поводу США, намеренно забыв о том, что сами сбивали свои спутники и не заботились при этом о возникновении опасного для орбитальных станций космического мусора.

Россия сбила свой спутник на высоте около 550 км, ракетой дальнего перехвата А-929 комплекса «Нудоль». Стоит отметить, что данное оружие способно поражать цели на значительно больших высотах. И скорее всего, именно этот факт столь сильно обеспокоил наших западных «партнёров».

Читайте материал полностью: «Российские военные эксперты представили «Аргументам Недели» восемь наиболее значимых профильных событий уходящего года».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости