Россия провела успешный залповый пуск морских гиперзвуковых ракет, а в США провалили третьи испытания данного типа вооружения

Аргументы Недели → Армия 13+

27 декабря 2021, 11:08 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

ВМФ РФ провел залповый пуск гиперзвуковых ракет «Циркон». В Северодвинске прошла церемония принятия в боевой состав ВМФ России стратегического атомного подводного ракетоносца «Князь Олег», проекта 955А «Борей», и многоцелевой АПЛ «Новосибирск», проекта 885М «Ясень-М». Состоялась расширенная Коллегия Минобороны РФ с участием Путина. ВМС США проводят испытания нового радара противовоздушной и противоракетной обороны SPY-6. На Украине прошли первые учебно-боевые стрельбы из ПТРК «Джавелин». Оператор не смог с первой попытки поразить неподвижную крупногабаритную мишень.



Ключевым событием прошедшей недели стало сообщение Владимира Путина о залповом испытательном пуске гиперзвуковых ракет «Циркон» с борта фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков». Военный эксперт Виктор Литовкин пояснил газете «Аргументы Недели», что, скорее всего, в боевой ситуации, когда необходимо уничтожить группу кораблей вероятного противника, будут использовать рой из гиперзвуковых ракет «Циркон». Эти боеприпасы, оснащенные передовой электроникой с искусственным интеллектом, смогут взаимодействовать между собой и распределять цели. Такая концепция использования гиперзвукового оружия не даст ни одному кораблю из ударной морской авианосной группы противника никакого шанса на выживание. По информации, озвученной министром обороны Сергеем Шойгу, «Циркон» завершает серию государственных испытаний и в 2022 году будет поставлен на вооружение ВМФ РФ. На фоне этих событий особенно контрастно прозвучала информация о том, что США уже в третий по счёту раз не смогли провести лётные испытания своей гиперзвуковой ракеты AGM-183A. Судя по всему, сроки готовности этого типа оружия у Америки значительно сдвигаются вправо.



Ранее, во вторник, в ходе расширенной Коллегии МО РФ, Владимир Путин возглавил по видеосвязи из Центра национальной обороны РФ церемонию принятия в боевой состав ВМФ России стратегического атомного подводного ракетоносца «Князь Олег», проекта 955А «Борей», и многоцелевой АПЛ «Новосибирск», проекта 885М «Ясень-М». Напоминаем, что стратегические ракетоносцы четвёртого поколения класса 955А «Борей-А» являются платформой для размещения МБР с ядерными боеголовками «Булава». Эти субмарины станут основой мощи морских стратегических ядерных сил ПФ уже в среднесрочной перспективе. А многоцелевые АПЛ четвертого поколения проекта 885М «Ясень-М» станут носителями гиперзвуковых ракетных комплексов «Циркон».



Уже в субботу, на церемонии вывода из эллинга нового стратегического атомного подводного ракетоносца «Генералиссимус Суворов» главком ВМФ РФ адмирал Николай Евменов заявил: «Уже более 20 лет не было такой массовой и закладки, и постройки, и приема. С 1991-го года страна не принимала столько боевых кораблей в части, касающейся ракетных подводных крейсеров. На следующий год у нас в планах приём достаточно большого количества кораблей… Это наш стратегический аргумент. Атомные подводные крейсера стоят на защите нашей страны. Мы ждем эти корабли. Они показали свою надежность. В них средоточие военной и научной мысли, тепло ваших рук и сердец». АПЛ «Генералиссимус Суворов» будет включена в боевой состав Тихоокеанского флота РФ в 2022 году. Эта субмарина вторая в серии АПЛ проекта 955А «Борей-А» после подводного ракетоносца «Князь Олег».



В этом году «Севмаш» передал ВМФ РФ три АПЛ: «Казань» (пр. 885М), «Князь Олег» (пр. 955А), «Новосибирск» (пр. 885М) и вывел из эллинга две АПЛ «Красноярск» (пр. 885М), «Генералиссимус Суворов» (пр. 955А), две субмарины были заложены на стапеле «Дмитрий Донской» (пр. 955А) и «Князь Потемкин» (пр. 885М).



На прошедшей во вторник Коллегии Минобороны также говорилось о том, что страны НАТО ведут военное освоение украинского театра военных действий, наращивают поставки оружия Киеву. Было упомянуто, что интеграция ВСУ и альянса - угрожает безопасности России. США продолжают развёртывание ПРО и своих войск у границ РФ, участились тренировки пусков ракет с бортов самолётов ВВС США по российской территории. Министр Сергей Шойгу завил, что американские ЧВК готовят провокацию на Донбассе с применением химических отравляющих веществ. Конечно же американская сторона данную информацию тут же опровергла.



Кроме того, стало известно, что ВМС США проводят испытания нового радара противовоздушной и противоракетной обороны SPY-6. Он был установлен на эсминце «Джек Лукас» (класса «Арли Бёрк»), поэтому на корабле отключена боевая система «Иджис». В перспективе новый комплекс заменит её. В Пентагоне пояснили, что семейство радаров AN / SPY-6 (V) — это новейшая радиолокационная система для ВМС США, обеспечивающая противовоздушную и противоракетную оборону на семи классах кораблей. Семейство SPY-6 может одновременно защищаться от баллистических ракет, крылатых ракет, самолетов и надводных кораблей. SPY-6 привнесет в надводный флот новые возможности, такие как усовершенствованная защита радиоэлектронной борьбы и улучшенные возможности обнаружения целей противника. Также стало известно, что Пентагон (конкретно - Армия США) заказал своему подрядчику новую систему управления средствами ПВО/ПРО сухопутного базирования, которую планируется использовать за рубежом, в частности - разместить в Польше.



Наконец, были обнародованы подробности проведения первых учебно-боевых стрельб украинскими военными из противотанковых ракетных комплексов «Джавелин», которые выявили ряд недостатков данного типа вооружения. Украинский оператор не смог попасть «Джавелином» в неподвижную цель с первой попытки. И это обусловлено техническими особенностями данного ПТРК. Так что, перефразируем старую русскую поговорку: «Не так страшен «Джавелин», как его малюют».





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