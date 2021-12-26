Армия США - машина безнаказанного убийства

Аргументы Недели → Армия 13+

26 декабря 2021, 16:18 Петер Маас

Фото: Соцсети

Дикость военного времени началась в Боснии в 1990-х годах. Сообщая о войне, я посещал лагеря смерти, видел, как стреляли и избивали мирных жителей, брал интервью у истязателей и был несколько раз арестован за то, что находился не в том месте и задавал слишком много вопросов. Несмотря на все это, в то время я чувствовал, что мои балканские уроки были неполными - и эти инстинкты были подтверждены последними 20 годами войны США в Афганистане, Ираке и Сирии, пишет Петер Маас в своей статье, опубликованной в издании Intercept.

Мы склонны ассоциировать варварство с тем, что я видел в Боснии: насилие на близком расстоянии, когда преступники смотрят в глаза своим жертвам и оставляют роковое столкновение с каплями крови на сапогах. Это неадекватное понимание, потому что оно исключает воспринимать как убийство, уничтожение людей с большого расстояния, которое сейчас практикует Америка в своих вечных войнах, отказываясь зачастую от наземных боевых действий. По данным некоммерческой организации Airwars, с 2001 года по настоящее время США нанесли более 91000 авиаударов на театрах военных действий в результате чего погибло не менее 22000 мирных жителей и, возможно число жертв превышает 48000 человек.

Как Америка реагирует, когда убивает мирных жителей? Буквально на прошлой неделе мы узнали, что американские военные решили, что никто не будет нести ответственность за атаку беспилотника 29 августа в афганской столице - Кабуле, в результате которой погибли 10 членов афганской семьи, в том числе семеро детей. После внутренней проверки министр обороны Ллойд Остин решил не предпринимать никаких наказаний. Представитель Пентагона Джон Кирби причудливо сказал: «Мы признаем, что имели место процедурные нарушения», но «это не обязательно означает, что отдельное лицо или отдельные лица должны быть привлечены к ответственности».

Жестокость — это нечто большее, чем просто убийство. Это также включает в себя систему безнаказанности, которая убеждает преступников в том, что они делают, всё приемлемо, всё необходимо, всё возможно, убийство героизируется, и не должно прекращаться. Вашингтон стремится доминировать в мире, именно с этой целью Соединенные Штаты разработали механизм безнаказанности, который, возможно, является самым передовым в мире, вовлекая не только широкий круг военнослужащих, но и все американское общество.

Безнаказанность обычно начинается сверху. Ни один американский генерал не был подвергнут дисциплинарным взысканиям за руководство катастрофическими войнами в Афганистане и Ираке или за ложь Конгрессу об этих бедствиях. Наоборот - им обычно добавляли звезды, и когда они уходили из армии, они, как правило, занимали хорошо оплачиваемые должности в качестве членов совета директоров в оружейной промышленности или где-либо еще (даже если у них нет недостатка в ресурсах, благодаря пенсиям, которые могут достигать 250 000 долларов в год). Рэкет в защиту репутации настолько раздражает, что армейский офицер, воевавший в Ираке, написал в 2007 году ставшую теперь известной статью, в которой отмечалось: «Рядовой, потерявший винтовку, страдает гораздо более серьезными последствиями, чем генерал, проигравший войну».

Не стоит удивляться. Мы - общество, которое отличается безответственностью элиты. Достаточно взглянуть на количество руководителей банков, которым были предъявлены уголовные обвинения после финансового краха 2008 года - ноль, зеро; или количество членов семьи Саклер, которым были предъявлены уголовные обвинения после того, как их компания Purdue Pharma начала «эпидемию» опиоидов с помощью оксиконтина -также ноль. или количество миллиардеров, уклоняющихся от уплаты подоходного налога (их много). И давайте не будем забывать о политиках и ученых мужах, которые подтолкнули Америку к незаконному вторжению в Ирак в 2003 году и не понесли никаких наказаний. Неясно, кто на кого ориентируется, но очевидно, что все эти элиты извлекают выгоду из этого мошенничества.

Военная безнаказанность в некотором роде уникальна, потому что она простирается и вниз. Аналитик разведки, оператор беспилотного летательного аппарата или пилот истребителя выполняет приказы и процедуры авиаудара, в результате которого на свадьбе погибают десятки мирных жителей, что уже произошло. Исполнители априори оправданы за совершение жуткого проступка. В конце концов, никто не задумывается - кто отдавал приказы, и кто устанавливал процедуры? Эти вопросы потребуют поиска по цепочке команд, и по этой причине их не задают с намерением найти ответы. Вот почему, в секретных военных документах, опубликованных The Intercept в 2015 году, не было никакой тревоги, отмечалось, что в ходе двухлетней кампании под названием Operation Haymaker 9 из 10 афганцев, убитых в результате ударов беспилотников США, не были намеченными целями. Для США это была приемлемая стоимость ведения бизнеса.

Культура безнаказанности Пентагона за убийства мирных жителей контрастирует с его рьяным преследованием солдат за другие преступления. В отличие от Комиссии по ценным бумагам и биржам, которая регулирует финансовую отрасль, или IRS, которая наблюдает за налогоплательщиками, или комитетов по этике Сената и Палаты представителей, которые следят за членами Конгресса, вооруженные силы США обладают широкими полномочиями и обширными ресурсами, чтобы навязывать множество штрафов, от снижения заработной платы до потери звания и смертных приговоров. Военные тоже активно пользуются этими полномочиями. Только в 2020 году в вооруженных силах было зафиксировано более 37 тысяч случаев дисциплинарного взыскания, а с 2001 года - более 1,3 миллиона случаев.

Тем не менее, эти взыскания использовались умеренно или совсем не использовались, когда дело дошло до авиаударов, убивающих мирных жителей. Одна из самых жестоких расправ за два десятилетия войны произошла не так давно, 18 марта 2019 года, когда американские военные самолеты сбросили бомбы, в результате которых погибло множество мирных жителей, в основном женщин и детей, в анклаве «Исламского государства» (запрещено в РФ) в Сирии. Резня была очевидна сразу. Как сообщала в прошлом месяце Times, аналитик, наблюдавший за атакой на видео с дрона, набрал в большое число просмотров в защищенной системе чата: «Кто это грохнул?» Другой аналитик написал: «Мы только что завалили 50 женщин и детей». Предварительная оценка этой атаки остановилась на 70 убитых.

Офицер по правовым вопросам отметил это как возможное военное преступление, которое требует расследования, отмечает Times, «но почти на каждом шагу военные предпринимали шаги, которые скрывали катастрофические последствия удара». Генеральный инспектор Пентагона изучил то, что произошло, но даже его отчету «не дано было хода, а всякие упоминания об ударе были запрещены». Оценщик, работавший над отчетом генерального инспектора, Джин Тейт, был вынужден уволиться с работы после того, как пожаловался на отсутствие справедливости и честности. Тейт сказал Times: «Казалось, руководство просто настроено похоронить это».

Я мог бы написать тысячи слов про другие авиаудары, в результате которых погибли мирные жители и которые не привели к дисциплинарным взысканиям. Например, в 2015 году в результате авиаудара по больнице в Кундузе, Афганистан, погибло 42 пациента и сотрудников; преследование виновных по этому делу ограничилось юридическими консультациями, рекомендовавшими переподготовку части задействованного персонала. Дело в следующем: военное ведомство обращает внимание на правила ношения формы военнослужащими, но игнорирует те случаи, когда по их вине в боевой обстановке гибнут мирные жители.

У механизма безнаказанности на самом деле две задачи: самая очевидная - прощать людей, которых нельзя прощать. Другой - наказать тех, кто пытается показать эту машину во всей её красе, потому что она плохо работает при дневном свете. Вот почему Дэниел Хейл, ветеран ВВС, которого правительство обвинило в передаче секретных документов с дронов изданию The Intercept, был приговорен по Закону о шпионаже к более чем четырем годам тюремного заключения. Не акт убийства мирных жителей привел к определенному и суровому наказанию, а разоблачение этого акта убийства.

Сейчас меня интересует долговечность машин безнаказанности, а не сравнительная порочность преступлений, которые они защищают. Кажется смешным думать, что сокрытие военных преступлений США будет отменено. Пентагон теперь получает от страны еще большую поддержку в форме, которую легко измерить и которая имеет решающее значение для сохранения его влияния: финансирование. Конгресс только что принял военный бюджет в размере 768 миллиардов долларов, что больше, чем было выделено в 2020 году, даже несмотря на то, что в этом году американские войска унизительным образом вышли из своей вечной войны в Афганистане.

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