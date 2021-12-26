Владыкин: Технические и боевые возможности «Циркона» ввергли в ступор Лондон и Вашингтон

Аргументы Недели → Армия 13+

26 декабря 2021, 14:58

Фото: Соцсети

Военный эксперт, полковник в отставке Олег Владыкин пояснил корреспонденту «Аргументов Недели»: «Моё мнение, - самым главным, самым значительным военным событием уходящего года было фактическое завершение испытаний гиперзвуковой ракеты 3М22 «Циркон», которое проводилось и с надводного корабля, и с подводной лодки». По информации, опубликованной в открытых источниках, этот снаряд может развивать скорость в 9 чисел Маха и имеет максимальную дальность стрельбы более 1000 км.

В ходе испытаний «Циркона», тестируется уникальная по характеристикам помехоустойчивости система самонаведения. Это первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы, с использованием на всем протяжении маршрута тяги собственного двигателя.

По своим техническим и боевым характеристикам она не имеет аналогов в мире. Заключительный тестовый пуск был проведен с борта фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» по наземной цели. Несколько ранее с его же борта был пуск по морской цели. А также два тестовых залпа осуществлены и с борта АПЛ К-560 «Северодвинск»: один в надводном положении, другой - при погружении на глубину 40м. Венцом испытательной программы стал залповый пуск ракет «Циркон» с борта фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков».

Сам факт пусков и продемонстрированные технические и боевые возможности «Циркона» ввергли в ступор главные командования американских и британских ВМС. В Лондоне вдруг осознали, что их сверх дорогой авианосец «Квин Элизабет», над созданием и доведением которого до нормального состояния британские кораблестроители трудились не один год, может уничтожить ракета, чья стоимость относительно ничтожна. В Пентагоне, также, появление у российского ВМФ нового гиперзвукового оружия вызвало крайнюю озабоченность. По мнению американского военного руководства и экспертов - «Цирконы», по сути, «похоронили» все 11 авианосцев ВМС США, а заодно и такое же число авианосных корабельных ударных групп, составляющих основу военной мощи Америки.

Читайте материал полностью: «Российские военные эксперты представили «Аргументам Недели» восемь наиболее значимых профильных событий уходящего года».

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