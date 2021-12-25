Садовников: весенние учения ВС РФ на границе с Украиной остудили многие горячие головы в Киеве

Аргументы Недели → Армия 13+

25 декабря 2021, 15:58

Фото: соцсети

Корреспондент газеты «Красная звезда», эксперт Александр Садовников заявил: «Я думаю, что наиболее значимое событие этого года произошло весной этого года, когда Россия проводила военные учения вблизи от границ с Украиной. Эта акция показала Киеву, что любая вооружённая провокация против Донбасса будет очень жёстко пресечена.

Александр Садовников пояснил газете «Аргументы Недели»: «Моё мнение - многие горячие головы на Западе и в украинском правительстве это охладило. И действительно в марте - апреле уходящего года ВС России провели несколько командно-штабных и тактических учений на полигонах в Крыму, в Ростовской, Воронежской и Курской областях. Наблюдались передвижения войск Западного и Южного военных округов. В сети появились видеоматериалы, свидетельствующие о перемещении крупных колонн бронетехники по дорогам и курсирование военных ж/д эшелонов, по рокадам вдоль российско-украинской границы. Этому предшествовало обострение ситуации на Донбассе, инспирированное украинскими военными. ВСУ начали стягивать значительные силы к линии разграничения вооружённых формирований - участников конфликта. Эксперты указывали на готовность украинских войск начать наступление на непризнанные республики. Однако, учения соединений и частей двух округов ВС РФ реально охладили пыл Киева и отбили у него желание громить ополчение Донбасса».

Читайте материал полностью: «Российские военные эксперты представили «Аргументам Недели» восемь наиболее значимых профильных событий уходящего года».

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