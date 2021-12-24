Ераносян: новая Военная доктрина Союзного государства РФ и РБ вывела обороноспособность наших стран на новый качественный уровень

Аргументы Недели → Армия 13+

24 декабря 2021, 18:27

Фото: Соцсети

Военный эксперт, сотрудник издания «Совершенно секретно», капитан первого ранга в запасе Владимир Ераносян считает, что «самоё интересное военное событие года — это принятие новой Военной доктрины Союзного государства России и Белоруссии. Она вывела обороноспособность наших стран на новый качественный уровень.

Теперь Российская Федерация и Республика Беларусь могут использовать военную инфраструктуру друг друга в общих оборонительных целях и для защиты территории Союзного Государства». Эксперт отметил: «Возьмём заявление Александра Лукашенко о том, что, если Польша разместит на своей территории новые вооружения, которые не создаются польским ОПК, например американские термоядерные тактические авиационные бомбы В-61, или если в американские пусковые установки Мк-41, размещенные на посту «Иджис эшор» в Редзиково будут загружены не ракеты системы ПРО, а американские крылатые ракеты «Томагавк» с ядерными боеголовками, то Беларусь не только усилит свою противовоздушную и противоракетную оборону, но и позволит России разместить на своей территории ядерное оружие, так как своего ядерного зонтика у Минска нет.

И плюс, если на Донбассе начнётся заварушка, в которую Москва будет тем или иным образом втянута, Беларусь выступит в войне на стороне России. Принятие новой Доктрины является ключевым моментом 2021 года. Доктрина 2016 года не предполагала участия белорусской армии в военных действиях вне территории РБ несмотря на то, что Белоруссия является членом ОДКБ».

Читайте материал полностью: «Российские военные эксперты представили «Аргументам Недели» восемь наиболее значимых профильных событий уходящего года».

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