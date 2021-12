Румынские и норвежские аналитики назвали четыре пути борьбы с Россией в Черноморском регионе

Аргументы Недели → Армия 13+

19 декабря 2021, 13:32

Фото: Соцсети

Норвежский институт внешней политики и румынский аналитический центр NSC в своём совместном докладе на тему «Крымский авианосец: милитаризация Черного моря Россией» (The Crimean Aircraft Carrier: Russian Federation Militarization of the Black Sea), выдвинули ряд предложений о том, как эффективно бороться с Россией в Черноморском регионе.

Для борьбы с Россией, на Чёрном море, норвежские и румынские аналитики предлагают: во-первых, всем черноморским государствам согласовать ряд политических мер для сочетания различных интересов, иногда даже расходящихся между странами; затем, на их основе инициировать стратегический диалог с целью формулирования и реализации общей региональной стратегии; в-третьих, на уровне НАТО и ЕС приложить усилия для повышения осведомленности о необходимости единого стратегического подхода к многосторонней угрозе России, от Баренцева моря и Кольского полуострова до Черного моря; в-четвёртых, использовать комплексный подход как на региональном, так и на союзническом уровнях, сочетающий усилия по консолидации доверия и устойчивой позиции военного сдерживания, наряду с политическими и дипломатическими конкретными усилиями.

Стоит отметить, что норвежцы и румыны обошлись общими (слишком туманными) рекомендациями, которые вряд ли помогут НАТО одержать верх над Россией в Черноморском регионе. Ну ладно, с румынами всё предельно ясно. Они не могут простить Россию за освобождение и помощь в создании собственного государства, этакие неблагодарные твари, не одни румыны такие. А вот, что не так с норвежцами - понять сложно. Казалось бы - поддерживайте добрососедские отношения с Россией и всё будет в идеальном порядке. Ан нет, и эти лезут на рожон.

