Аргументы Недели → Армия 13+

15 декабря 2021, 11:26

По утверждениям западных разведок, аналитиков, а также генштаба и разведки ВСУ, «у границ Украины» находится уже до 120 тыс. личного состава ВС РФ. Из них почти 100 тыс. – это сухопутные силы, остальное – силы ВКС и флота. Правда, не очень понятно, что подразумевается под этими «границами» – можно ли считать, скажем, группировку, сосредоточенную на Смоленщине, в районе Ельни, таковой, ведь оттуда достаточно далеко до Украины? С другой стороны, это расстояние преодолевается за одну ночь марша своим ходом.



То, что эта группировка вообще может быть ответом на сосредоточение тяжёлых польских соединений на границе с Белоруссией под предлогом борьбы с беженцами, – уже другой вопрос. Она вообще может иметь универсальное применение, но западные аналитики нацеливают её именно на Украину. Однако никого не должно волновать, где и для чего Россия размещает войска на своей территории. И никто никаких гарантий Украине не давал. Впрочем, нападать на неё никто не собирается, но если Киев дёрнется в сторону России или республик Донбасса, то пусть пеняет на себя.



Руководство Украины просит прислать на помощь западные войска. Но они ничего не смогут сделать против армии России, что признаётся западными аналитиками. Если их будет мало – их просто не тронут и потом дадут возможность для эвакуации. Если будет больше и они будут пытаться активно противодействовать, то как бы сильно им об этом не пожалеть даже при неядерном сценарии обострения. Впрочем, в Вашингтоне это прекрасно все понимают, потому Киеву уже дали понять, что ничего не пришлют.



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