Командование Сухопутных сил США намеренно окружить Россию стандартными арктическими бригадами

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10 декабря 2021, 17:14 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Командование Сухопутных войск (Армии) США оценило главные проблемы, которые возникают при ведении боевых действий в условиях холодного климата. Основные из них, это воздействие низких температур на личный состав, вооружения и технику, а также сильные пронизывающие холодом ветры и наличие глубокого снежного покрова. Кроме того, из-за воздействия на почвы холода, на них осложняется возведение фортификационных сооружений. И это лишь некоторые из проблем, с которыми сталкивается Армия, которая практически с нуля учится сражаться в Арктике - на Аляске и по всему миру. Работой по подготовке концепций и методик боевой учёбы войск, а также самого принципа ведения войны в арктических условиях занимается «Армейский центр передового опыта по маневрированию». О его деятельности и ходе подготовке американских войск к войне против России в Заполярье и на арктических просторах опубликован материал в американском специализированном военном издании Army Times.

На данный момент исследования и тестовая деятельность по подготовке американских сухопутных сил в Арктике ведётся на базе ударной бригадной боевой группы (SBCT) «Страйкер». Пока общая концепция выглядит так: почти полностью автономные SBCT с большим количеством пехоты, с артиллерией, средствами связи и радиоэлектронной борьбы (включая кибер-подразделения) будут вести бой самостоятельно, а их взаимодействие обеспечит сетецентрическая система управления.

Об этом в октябре рассказал заместитель директора отдела перспектив использования SBCT Доминик Эдвардс. Он выступил с презентацией на конференции и выставке Отдела развития вооруженных сил и Национальной оборонной промышленной ассоциации.

Планируется, что для отработки концепции Арктической бригады будет создан крупный учебный центр в Анкоридже (Центр исследований безопасности в Арктике имени Теда Стивенса Министерства обороны США). Отправной точкой для работ стали: Арктическая стратегия Пентагона 2019 года и Арктическая стратегия Армии (сухопутных сил) 2021 года, направленные на защиту интересов на США в регионе, а также на создание возможностей для развертывания экспедиционных специализированных боевых сил в Арктике.

При создании новой концепции войны в высоких широтах эксперты учитывают таяние морского льда, что способствует большей мобильности и расширению периода навигации в Арктике. А это, в свою очередь, позволяет участвовать в арктических делах большему количеству стран, в том числе и тем, которые находятся далеко от региона.

Американцы отмечают возросшую российскую военную активность в Арктике. Как пример приводят всплытие из подлёдного положения трёх АПЛ ВМФ РФ недалеко от Северного полюса. При этом подчёркивается, что эти три подлодки могли нести в общей сложности 48 баллистических ракет с ядерными боеголовками. Также упоминается о полёте двух МиГ-31 над льдами Северного ледовитого океана. Кроме того, отмечается увеличение плотности воздушного патрулирования в регионе самолётами российской стратегической авиации. В Пентагоне обеспокоены ещё и тем, что Китай, который не является арктической страной, но в 2018 году опубликовал свою Арктическую стратегию. Правительство Китая построило арктические исследовательские станции и настаивает на развитии инфраструктуры в регионе.

В настоящее время сухопутные войска США, размещённые на Аляске, насчитывают около 11 600 штыков, в основном они дислоцируются в форте Уэйнрайт и на межвидовой базе Элмендорф-Ричардсон. В состав боевых частей входят две ударные бригадные боевые группы, батальон боевого обеспечения и две авиационные эскадрильи.

Начальник штаба Сухопутных войск США генерал Джеймс МакКонвилл рассказал о планах по изучению потребностей в оборудовании, решениям о возможном базировании солдат и созданию многодоменной оперативной группы на Аляске. Проще говоря, решается вопрос о целесообразности увеличения числа войск США в американской арктической зоне.

Текущее бюджетное предложение предусматривает выделение 65 млн долл на исследования, разработки и приобретение, а также на эксплуатацию и техническое обслуживание сил/войск для начала реализации Арктической стратегии Армии.

Никакого решения о размещении дополнительных солдат на Аляске пока не принято.

«Центр развития сухопутных войск» провел «анализ пробелов», выявленных во время двухсторонних учений Arctic Warrior в феврале 2021 года на Аляске, чтобы понять, чего не хватает, как необходимо дополнительно экипировать войска и какая дополнительная техника, и оснащение им необходимы.

Была выявлена неготовность командиров нижнего и среднего звена к реагированию на быстрое изменение обстановки. Солдаты, прибывшие из баз, размещённых в южных штатах, не в состоянии вести боевые действия вообще, холод лишает их силы воли и способность к реагированию на команды. Кроме того, артиллерия (миномётчики) не была готова к природным особенности региона. Вскрылась необходимость иметь летнюю и зимнюю смазку для оружия (в ВС РФ это практикуется с незапамятных времён). Так же отмечалась неготовность боевой техники к эксплуатации в условиях экстремально низких температур.



В ходе вышеуказанных учений отрабатывался марш бригадных тактических групп для отражения российской угрозы в Беринговом проливе. В ходе которого было выявлено, что американцам необходимо менять цикличность активности и отдыха личного состава в ходе маршей и боевых действий. Огневая мощь американских бригадных тактических групп (БрТГ) — это дивизионный миномёт, на большее пока арктическим БрТГ рассчитывать не приходится. Сейчас идёт речь о создании мобильной арктической платформы для этого вида вооружения. Что касается обмундирования личного состава арктических формирований США - оно, по-прежнему, такое же, как и войсках расположенных ниже 48 параллели.

О чём говорить, если само командование Сухопутных сил США пока не имеет чёткого представления о тактике действий и о том, как организовать всестороннее обеспечение боя в условиях Арктики, особенно в тех обстоятельствах, когда отдельные БрТГ будут воевать в отрыве от основных сил.

Пока проект плана подготовки войск к войне в Арктической зоне включает приобретение арктической мобильной платформы для всей пехоты, закупку тяжелого вооружения, подготовку разведывательных и инженерных отрядов. Есть намерения увеличить количество небольших дронов в БрТГ и добавить боевую роботизированную машину, наземную систему радиоэлектронной борьбы, химический, биологический, радиологический, ядерный разведывательный взвод и третью инженерную роту - в дополнение к добавлению ещё одного пехотного батальона. То есть, речь идёт об увеличении численности войсковых формирований. Вероятно, американцы придут к тому, что на одного реально воюющего солдата будет три и более - его обеспечивающих.

Также американское командование отмечает, что военная форма и техника в США испытываются на эксплуатацию только до температур не ниже -40 град. по Цельсию. Варианты ведения боевых действий при -50 и ниже градусах (по Цельсию) американскими военачальниками даже не рассматриваются.

И ещё, американские военные вдруг случайно выяснили в ходе учений: дизельное зимнее топливо замерзает при температуре -35 град С, машинное масло замерзает при - 48 град С, охлаждающая жидкость замерзает при - 40 град С. Для работы в условиях полярных температур нужны специальные: топливо, масло и охлаждающая жидкость.

В связи с этим, в апреле армия приступила к конкурсным работам по созданию прототипа нового вездехода, который может работать в Арктике. Далее, на Крайнем Севере окна спутниковой связи непродолжительны. Сейчас речь идёт о создании кабельной связи в регионе. Одно не ясно, как янки собираются её использовать при приведении военных экспедиций на территории арктической зоны России? Ведь именно к этому они готовятся.

Однако несмотря на то, что американские войска не в состоянии вести боевые действия в условиях сильного холода в Пентагоне говорят о необходимости окружить стандартизированными арктическими бригадами Россию и Китай размещая их не только в Арктике, но и на ледниках в высокогорных зонах. Вероятно, рассматриваются в качестве таковых Гималаи и Кавказ.

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