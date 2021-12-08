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На Курилах построен надёжный «Тихоокеанский рубеж», защищающий «несокрушимый бастион» морских стратегических ядерных сил РФ

, 14:32

На Курилах построен надёжный «Тихоокеанский рубеж», защищающий «несокрушимый бастион» морских стратегических ядерных сил РФ

На острове Матуа Большой Курильской гряды размещены и приступили к боевому дежурству подвижные противокорабельные комплексы «Бастион-П». Эта новость и опубликованное видео вызвали весьма нервную реакцию в Японии и неоднозначную в мировых СМИ.

Долгое время японские военные были единственными хозяевами Матуа, долго и упорно превращая его в крепость. Особенно они развернулись в 30-е годы прошлого века, когда Японская империя сначала «отжала» Маньчжурию, а затем напала на Китай и пару раз точила зубы на СССР. Но закончилось это выбитыми зубами и разгромом японской армии на Халхин-Голе Г. Жуковым. Начав же войну с США и Британией, японцы ещё больше разошлись в укреплении маленького острова. Они построили мощную систему фортификационных сооружений.

Гарнизон составлял на пике более 7 тыс. человек, а на момент вступления СССР в войну с Японией – 3, 8 тысячи. Американцы активно бомбили Матуа и пытались блокировать остров. В итоге японцы сдали остров русским без боя, что вообще странно и не похоже на тогдашних самураев.

Версий, что на острове делали японцы, существует множество, вплоть до работ над ядерным или биологическим оружием. Известно также, что именно Матуа просил Трумэн у Сталина под американскую военно-морскую базу, но в ответ советский вождь потребовал один из Алеутских островов, и вопрос закрыли.

Вновь островом заинтересовались плотно в 2016 г., когда к нему направилась прекрасно оснащённая военная экспедиция на 6 кораблях и судах. После двух лет работы было принято решение остров осваивать. Сейчас там восстановлен и даже увеличен в размерах аэродром, возведена первая очередь военного городка – пока временного, из модульных контейнеров, знакомых всем по Сирии, и полуприцепов. Но системы охраны территории там уже вполне современные и капитальные. Однозначно планируется размещение РЛС ПВО, ЗРК, средств РЭБ. А на аэродром, возможно, на вахтовой основе посадят истребители, как это происходит на Сахалине и Итурупе.

Что же так вдруг всех на Западе и в Японии взволновал дивизион на «таинственном острове» Матуа? Тем более что Япония у нас выпрашивает не Матуа, а Итуруп, Кунашир, Шикотан и гряду островов Хабомаи. Всё просто – протяжённость Курил порядка 1200–1300 км, и размещённый посередине комплекс перекрывает и зону, образуемую дивизионом на Итурупе, и зону комплекса с Камчатки, образуя надёжное перекрытие Курильской гряды. Вкупе с будущими дивизионами ПВО и самолётами скоро можно будет сказать, что на Курилах построен надёжный «Тихоокеанский рубеж». Защищающий «несокрушимый бастион» морских стратегических ядерных сил РФ на Тихом океане – Охотское море. Видно, кому-то это очень обидно.

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