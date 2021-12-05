Пентагон понял, что для войны с Россией ему придётся перевооружить свою армию, ориентируясь на российские аналоги

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5 декабря 2021, 16:36 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Разработчики бронетехники в США стремятся установить орудие как можно большего калибра на по возможности предельно облегчённые танки. В ближайшие 7 лет планируется создать новую лёгкую боевую машину, с уменьшенными габаритами и увеличенными маневренностью и огневой мощью, превосходящую русские аналоги. Об этом пишет американское издание National Interest.

Американцы решили в корне поменять свой взгляд на то, что может происходить на поле боя в современной войне.

Необходимость введения новшества диктуется тем, что армия вероятного противника (то есть России) значительно продвинулась в манёвренности на земле, увеличила точность, дальность и результативность огневых средств, установленных на бронетехнике, применяет летающие и сухопутные дроны для поддержки танков и пехоты. Судя по всему, Пентагон склоняется к концепции создания сверх мобильных Сухопутных войск. Эта мысль не нова, её военное ведомство США пыталось воплотить в жизнь ещё в прошлом веке, но отказалось от неё из-за дороговизны и ненадобности в связи с развалом главного противника - СССР, против которого всё и замышлялось.

Стоит отметить и то, что Пентагон наконец-то оценил по достоинству новые возможности российских Сухопутных войск, а также неспособность своей армии эффективно противостоять им и стремится наверстать упущенное в короткие сроки. В частности, американцев впечатлил российский аэромобильный легкий танк 2С25 Спрут-СД, который при весе около 20 тонн вооружён 125-мм гладкоствольной пушкой с большим набором эффективных боеприпасов. Своему танку Abrams янки похоже выставили неудовлетворительную оценку, отмечая его большой вес, малую манёвренность и недостаточное по мощи артиллерийское вооружение (120-мм пушка).

Согласно современной американской концепции боя ставка делается на бригадные тактические группы, которые нуждаются именно в мобильной и хорошо вооружённой технике, чтобы обеспечить их превосходство в манёвре огнём и колёсами.

Поскольку основным театром военных действий (ТВД)считается по-прежнему - Европейский, Пентагон намерен добить большей аэромобильности своих Сухопутных сил, чтобы иметь возможность перебрасывать их части в соответствии с быстро меняющейся оперативной обстановкой из одного района ТВД в другой. Новая техника, по заявке Пентагона, должна быть лёгкой, иметь мощное вооружение, передовую систему наблюдения и управления огнём, обладать способностью к ведению боя в самых сложных погодных условиях, в том числе и в ночное время. Создание оптико-электронных систем планируется к концу 2020-х, началу 2030-х годов. А вот с вооружением у американцев проблема, пока нет даже чёткого понимания, как будет выглядеть и из чего будет изготовлено новое орудие для перспективной бронетехники.

Среди множества существующих проектов наиболее приближённым к предъявленным требованиям - выглядит легкое 120-мм орудие XM360, созданное в рамках программы Future Combat Systems Mounted Combat System. Для его изготовления применяются новые материалы. Под это орудие разрабатывается мощный 120-мм боеприпас с повышенным объёмом пороха, для увеличения дальности его полёта. Конструктивно XM360 включает комбинированный кожух для защиты от тепла, дефлектор, композитную пушку с оберткой, модульную пушечную арматуру, независимые противооткатные тормоза, газовые рекуператоры и затвор с электрическим приводом. Однако есть мнение, что эта концепция танкового орудия - уже устарела, и требуется принципиально новый подход к самой идее о том, каким должно быть вооружение бронетехники будущего.

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