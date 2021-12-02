Приоритетное направление развития российского ОПК в противоракетной и противокосмической обороне

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2 декабря 2021, 15:16 Военный аналитик Юрий Кнутов

Фото: Соцсети

В начале ноября 2021 г. в Сочи под руководством Президента России В.В. Путина прошли уже ставшие традиционными совещания с представителями ОПК и военным руководством страны. Одно из них было посвящено развитию Воздушно-космических сил. В своем выступлении Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами РФ сделал «особый акцент на важности опережающего развития отечественных систем ПВО-ПРО». В свою очередь, Министр обороны генерал армии С.К. Шойгу на селекторном совещании сказал о необходимости ускоренных поставок новейших систем ПВО-ПРО в войска, включая С-350, С-500, а также перспективных комплексов.

Надо сказать, что в Советском Союзе в 80-е годы прошлого века уже велись работы по созданию подвижной объектовой системы ПРО-ПКО, которая могла бы поражать боевые блоки баллистических ракет противоракетами ближнего перехвата.

Планировалось, что вся аппаратура огневых комплексов будет размещаться в контейнерах, что позволит сделать их транспортируемыми. Разрабатываемому в те годы комплексу ПРО дали название С-550. Работать он должен был совместно с другим комплексом ПРО ближнего перехвата С-375. В 1988 году, после встречи руководителя СССР Михаила Горбачева с президентом США Рональдом Рейганом в Рейкьявике (1986 г.) работы по проекту были прекращены, а в 1992 году из-за проблем с финансированием и распада Советского Союза все оборудование демонтировано.

Разработка перспективного комплекса, способного решать задачи противоракетной и противокосмической обороны – не дань модным веяниям в области ОПК, а жизненная необходимость. Буквально через 3-5 лет США примут на вооружение первые образцы гиперзвукового оружия. Один из них – проект Dark Eagle. Американская гиперзвуковая ракета наземного базирования сможет на скорости 6 махов преодолевать расстояние 2775 км. Есть большая вероятность, что примерно в это же время Вашингтон разместит ракеты средней и меньшей дальности в Европе, Японии и, возможно, в Южной Корее. Скорее всего, гиперзвуковые ракеты появятся на кораблях ВМС США. Это означает, что угроза ракетного нападения на Россию с использованием гиперзвуковых и баллистических ракет возрастет во много раз. Для защиты территории нашей страны потребуются десятки мобильных высокоэффективных комплексов ПРО-ПКО с высочайшим уровнем автоматизации. Полный цикл компьютеризации всей боевой работы связан с высокими скоростями гиперзвуковых и баллистических ракет. Человек просто не успевает среагировать на почти мгновенно меняющуюся боевую обстановку. С этой задачей справляются только быстродействующие компьютеры с элементами искусственного интеллекта.

Для отражения возможного массированного ракетного нападения на Россию в ближайшие годы придется создавать единую систему ПВО-ПРО-ПКО, которая в автоматизированном режиме будет отслеживать цели, выбирать наиболее опасные из них, распределять между комплексами ПВО – ПРО и даже производить пуски ракет. Для этого уже созданы радиолокационные станции нового поколения, способные без участия человека производить поиск и обнаружение целей, а также передачу данных на командный пункт, где опять же компьютерная система отсеивает гражданские цели от военных, опасные от неопасных и распределяет их между зенитными ракетными комплексами. При этом участие человека сводится к минимуму, так как любое ручное вмешательство оператора увеличивает время, отведенное на поражение цели, что на гиперзвуковых скоростях чревато ее пропуском. Примерно по такому же алгоритму уже работает израильская система «Железный купол».

Понятно, что все процессы, возложенные на компьютеры, в отечественной воздушно-космической обороне будут строго контролироваться человеком.

Надо признать, что подобная система противоракетной и противокосмической обороны во многом уже создана в США. Она включает в себя комплекс стратегической ПРО наземного базирования GBMD, корабли ВМС США с многофункциональной боевой информационно-управляющей системой Aegis, а также подвижные комплексы ПРО наземного базирования THAAD и ЗРК Patriot PAC-3. Все американские противоракеты оснащены кинетическими перехватчиками, действующими по принципу «hit to kill» или «пуля в пулю». Главный недостаток американской системы – она не может стрелять по гиперзвуковым и тем более по маневрирующим блокам. Кроме того, ее космическая составляющая очень уязвима, так как для перехвата только одной баллистической ракеты нужно задействовать сразу три спутника – два из них входят в систему раннего предупреждения о ракетном нападении и один служит для связи с командным пунктом.

Россия также, как и США, обладает определенным набором средств для противоракетной и противокосмической обороны.

Помимо глубоко модернизированной системы ПРО А-135, защищающей Центральный промышленный район, разработана система С-500, способная решать задачи воздушно-космической обороны. Задачи ПРО с некоторыми ограничениями выполняют комплексы объектовой ПВО С-400 «Триумф» и войсковой ПВО С-300В4.

С-400 «Триумф» находится на вооружении ВКС России и уже несет боевое дежурство в системе ПВО Китая. Комплекс также осваивают турецкие боевые расчеты. Компоненты, входящие в ЗРК С-400 «Триумф», начали получать части противовоздушной обороны Индии.

В свою очередь, предшественник комплекса С-300В4 под экспортным названием «Антей-2500» защищает воздушное пространство Египта и Венесуэлы почти от всех типов аэродинамических целей и некоторых видов баллистических ракет.

Новейший этап развития современных систем ПВО-ПРО строится на основе объединения в одном комплексе систем противосамолетной и противоракетной обороны. По такой архитектуре устроен современный экспортный ЗРК «Антей-4000».

Для того, чтобы увеличить интерес к комплексу на зарубежных рынках, из него выделили противоракетную часть, создав новый комплекс ПРО «Абакан». В этом году он демонстрировался на форуме «Армия-2021». Так как в комплексе «Абакан» отсутствует противосамолетная часть, а также используется не гусеничное, а автомобильное шасси, то это значительно удешевляет его стоимость. Она может составлять половину стоимости полного комплекта ЗРК «Антей-4000». Комплекс ПРО «Абакан» совместим с ЗРК «Викинг» (экспортное наименование ЗРК «Бук-М3»), что позволяет создавать высокоэффективную систему ПВО-ПРО с возможностями гарантированного поражения летательных аппаратов всех типов, а также некоторых видов баллистических ракет.

Грамотное конструкторское решение, легшее в основу создания ЗРК «Абакан», позволяет использовать такой же подход для разработки других перспективных комплексов ПРО-ПКО. Это позволит в довольно короткие сроки с относительно минимальными затратами создать противовоздушную, противоракетную и противокосмическую оборону над всеми городами-миллионниками, а также над ракетными, военно-воздушными и военно-морскими базами, крупными электростанциями, важными военными и гражданскими предприятиями и другими объектами страны.

Но для этого необходимо наладить серийное производство комплексов ПРО-ПКО, которых пока еще не хватает. Нужны сверхскоростные, сверхманёвренные и сверхточные ракеты способные поражать цели по принципу прямого попадания или кинетического перехвата. Этот метод хоть и дорог, но гарантированно разрушает боевой блок баллистической ракеты с ядерной БЧ, исключая случайную возможность ядерного взрыва.

И еще одна важная деталь. В России уже разработаны ракеты-мишени, которые развивают скорости более 6 махов, и части ПВО-ПРО регулярно тренируются на полигонах в их уничтожении.

Для борьбы с маневрирующими гиперзвуковыми блоками, двигающимися на скоростях превышающих 10 махов, потребуются новые станции обнаружения и наведения, а также более совершенные типы ракет. Наиболее эффективно бороться с гиперзвуковыми средствами нападения сможет оружие на новых физических принципах. Это, в первую очередь, лазерное, электромагнитное и плазменное. Но это вопрос завтрашнего дня, хотя, как показывает современное история, технологическое «завтра» часто наступает намного раньше, чем мы его ожидаем.

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