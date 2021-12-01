Концентрацией оружия на границе в Европе Россию напугать невозможно

Аргументы Недели → Армия 13+

1 декабря 2021, 17:34

В ФРГ в годы холодной войны стояла мощная Британская Рейнская армия (БРА), состоящая из трёх танковых дивизий. Но потом её ужали до трёх бригад и вовсе вывели. И вот теперь она возвращается.



Британцы хотят создать в Германии так называемый «хаб» с батальонной группой и хранилищем техники, которой должно хватить примерно на мотопехотную бригаду. По версии Лондона, это нужно для того, чтобы «быстрее реагировать на вызовы». Хорошо понятно, что под этим термином англичане имеют в виду противостояние с Россией.



Поэтому стоит им напомнить, что будет, в случае если дойдёт до выяснения отношений с Западом в такой форме. Не приходится сомневаться, что в это хранилище прилетит нечто термоядерное, причём задолго до того, как эта техника будет расконсервирована. Впрочем, многие в Англии сомневаются, что Лондон пойдёт на столь опрометчивый шаг. По мнению критиков, британская армия, случись что, даже в полном составе сможет удержать русских максимум всего несколько дней. В общем, в Туманном Альбионе сейчас не очень-то верят в свою армию.



В целом британская армия сейчас проводит довольно масштабную реформу, которую, впрочем, даже на родине уже вовсю подвергают критике. Говорят, что в результате она станет ещё более «облегчённой» и хуже вооружённой. Однако, похоже, на амбициях руководства Великобритании это пока никак не сказывается. В результате Лондон однажды может попасть в очень нехороший переплёт.



Подробнее читайте в материале «Аргументов недели».





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