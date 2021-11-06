Сенатор США назвал американского солдата лучшим в мире, многие в этом сомневаются

Аргументы Недели → Армия 13+

6 ноября 2021, 15:40 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Конгрессмен США Джош Хоули, член сенатского комитета по вооруженным силам, резко отреагировал на новости о том, что американские спецназовцы проиграли соревнование со своими британскими коллегами в ходе конкурсных мероприятий или учений, которые прошли в Калифорнии. Хоули назвал американских солдат лучшими в мире и явно с этим погорячился.

Хоули обрушился с жёсткой критикой на руководство Вооружённых сил США: «Они (Китай), вероятно, задаются вопросом, почему такие люди, как генерал Милли и госсекретарь(министр обороны) Остин, тратят так много времени на рекомендации книг по гневу белых, по критике теории расы и не уделяют больше внимания подготовке к ведению войны. Вот мой взгляд…. У нас лучшие солдаты, летчики, морские пехотинцы во всем мире. Наши солдаты - прекрасные бойцы войны. Пусть сражаются. Тренируйте их драться. Позвольте им делать то, что они умеют лучше всего, - и прекратите использовать армию как гигантский социальный эксперимент».

На счёт пагубности проводимого Пентагоном «социального эксперимента» для вооружённых сил США Хоули, бесспорно, прав. Засилье трансгендеров и геев в войсках однозначно ведёт к понижению дисциплины, а вместе с тем и боевой способности американской армии в целом. Но его оценка, что американский солдат лучший в мире – явно притянута за уши. Самый дорогой – да, но далеко не самый лучший. Впрочем, что ещё мог сказать американский сенатор? А теперь - кроме шуток. Абстрагируемся в нашей оценке от огневой мощи современных армий.

В качестве военного конкурента Америки Хоули назвал Китай. При беглом анализе подготовки войск, авиации и флота НОАК можно сделать вывод, что она ведётся с полным напряжением сил и в учениях используется обстановка приближённая к боевой. В профессиональных качествах и мотивированности китайского солдата сомневаться не приходится. Но, эксперты отмечают, что НОАК не имеет исторического опыта введения войн хотя бы технологического уровня Второй мировой войны. Этот факт несколько понижает рейтинг армии, авиации и флота КНР. Но стоит отметить, что китайский солдат смел, вынослив, готов преодолевать трудности военного времени. Осталось проверить его в деле.

Напротив - американский солдат при всей жесткости его начальной подготовки всё же излишне привычен к комфорту.

История показывает, что в сложной боевой обстановке американский солдат не демонстрирует должной стойкости и скорее нацелен на выживание, чем на выполнение боевой задачи. Военный опыт американских ВС сводится к умению действовать в условиях полного технического и огневого превосходства над противником. Опыт Второй мировой свидетельствует, что американцы не способны выдерживать мощные удары противника. Самый яркий тому пример Арденнское контрнаступление нацистских войск 16 декабря 1944 года — 29 января 1945 года. Которое закончилось бы для них катастрофой, если бы советское командование не предприняло срочные мены на восточном фронте. Череда войн второй половины 20-го века и начала 21-го также не были для США в полном смысле победоносными, а некоторые закончились откровенным бегством американских войск. Война в Корее была сведена к нейтральному результату только из-за смерти Сталина. Война во Вьетнаме стала позором для американских военных. Им также пришлось спешно покинуть Сомали. Из Афганистана янки бежали. Ирак до сих пор сопротивляется оккупации и есть уже признаки того, что американцы ретируются и от сюда. Миф о самом высоком в мире боевом мастерстве американских солдат и командиров, их сильном боевом духе - во многом создавался Голливудом. И тот факт, что американские морпехи уступили в состязаниях своим британским коллегам ещё одно тому подтверждение. К тому же, служба в Вооружённых силах перестала быть привлекательной для американцев. И Пентагон вынужден набирать в свои ряды иностранцев. Кстати, боевые качества британских и немецких солдат заслуживают превосходной оценки. Но, молодёжь в и Британии, и в Германии не стремится на военную службу и считает её зазорным занятием.

В действительности высшую оценку боевым и моральным качествам можно поставить только российскому солдату. Он на протяжении долгой военной истории нашей страны демонстрировал исключительную стойкость и храбрость в бою. Наши воины выносливы, мотивированы, готовы к любым трудностям и самопожертвованию ради выполнения воинского долга, примеров тому не мало. Какая армия может назвать подвиги подобные защите Брестской крепости и обороне дома Павлова в Сталинграде. Память о подвигах российских воинов закреплена идиомами в некоторых европейских языках. Например, французы, когда хотят сказать о чём-то очень страшном употребляют слова «Сталинград» и «Березина». Только российская армия смогла в меньшинстве штурмовать хорошо укреплённый Измаил и маневрировать в непривычных условиях Альпийских гор, нанося чувствительные удары по превосходящему в численности и вооружении противнику. Последние слова российского военного лётчика Романа Филипова, погибшего в Сирии «Это вам за пацанов», указывают на то, что боевой дух российских военных исключительно высок. Российская военная школа создавалась великими российскими военачальниками, умевшими открывать в душах наших солдат лучшие человеческие и боевые качества. Имена этих героев как знамя символизируют непобедимость российских Вооружённых сил: Великий князь Александр Храбрый (Невский), Великий Князь Дмитрий Московский (Донской), Император Всероссийский Петр Великий; Князь Александр Меньшиков; Граф Пётр Румянцев-Задунайский; Князь Италийский, граф Суворов -Рымникский; Георгий Жуков; Александр Василевский; Константин Рокоссовский и другие.

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