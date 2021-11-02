Владимир Путин: Мы научились отражать атаки беспилотников и делаем это достаточно эффективно

Аргументы Недели → Армия 13+

2 ноября 2021, 16:40 Источник: Сайт Кремля

Президент Путин, Kremlin Pool/globallook.com

Президент России Владимир Путин провел сегодня в Сочи второе совещание с руководящим составом Министерства обороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса. Основной темой ее стало оснащение Вооруженных Сил России беспилотными авиационными комплексами.

В ходе совещания Президент рассказал, что у российской армии на вооружении сейчас более двух тысяч беспилотников. Он назвал данный вид вооружения очень эффективным и опасным.

«Мы очень хорошо знаем, как она [беспилотная авиация] себя зарекомендовала в вооруженных конфликтах последних лет, насколько эффективна и насколько может быть опасна для нас, имея в виду то, что мы наблюдали в Сирии,— атаки террористов с помощью беспилотных аппаратов. Мы научились отражать эти атаки и делаем это достаточно эффективно»,— сказал президент.

Первая встреча с представителями Минобороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса прошла вчера, 1 ноября. На ней участники обсуждали ситуацию с коронавирусом в России, в том числе в армии.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости