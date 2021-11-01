Возможно ли, что Узбекистан станет для НАТО Украиной номер два

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1 ноября 2021, 10:22 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Глава миссии Узбекистана при НАТО - посол при альянсе Дильёр Хакимов на встрече с вновь назначенным заместителем помощника генсека Североатлантического альянса по вопросам политики и безопасности, спецпредставителем по Центральной Азии и Кавказу Хавьером Коломина заявил, что Узбекистан рассматривает НАТО в качестве партнера. Об этом сообщает узбекское новостное агентство DUNYO. Из сказанного можно сделать вывод, что Ташкент стремится повторить судьбу Украины во взаимоотношениях с НАТО.

В беседе Дильёра Хакимова и Хавьера Коломина речь шла о том, что Узбекистан рассматривает НАТО в качестве важного партнера в противодействии современным угрозам безопасности и выступает за развитие сотрудничества по всему спектру вопросов, представляющих взаимный интерес в рамках программы «Партнёрство во имя мира», - сообщает узбекское издание.

Как оценивать сей дифирамб от господина Хакимова? Во-первых, восточная вежливость не позволяет произносить радикальные мнения. Во-вторых, Хакимов - дипломат. Данное его высказывание может означать – «ну…чего не бывает», что на языке дипломатии звучит как «нет» или что-то около того. Поскольку в последнее время чаще звучала другая информация. А именно о том, что Ташкент возрождает военно-политическое сотрудничество с Москвой. Данный факт не совместим с взаимодействием альянса и Узбекистана, поскольку Россия является экзистенциальным противником НАТО. Далее действует правило: «Друг моего врага – мой враг». Однако, стоит всё же выяснить в отношении кого Ташкент может лукавить. Как говорил герой знаменитого советского остерна «Белое солнце пустыми» товарищ Сухов: «Восток дело тонкое».

И, всё же, уровень на котором звучат дружественные речи Ташкента в отношении Москвы значительно выше, чем уровень посла Узбекистана при НАТО. Кстати, в ходе разговора Дильёра Хакимова и Хавьера Коломина обсуждалась тема реформ в сфере военного строительства Узбекистана, что идёт вовсе не по пресловутым стандартам НАТО, а с помощью российского Генштаба и на основе российской военной школы, которая показала своё превосходство в сражениях против войск объединённой Европы под эгидой нацистской Германии, в ходе Второй мировой войны.

Агентство DUNYO, по обыкновению всех изданий, далёких от компетентности в военном деле банальные и общеупотребимые высказывания (с претензией на истину) таких же некомпетентных в военном искусстве лиц, как Дильёр Хакимов и Хавьер Коломина о том, что в процессе военного строительства важное значение имеют вопросы повышения профессиональных знаний и навыков, интеллектуальная и психологическая подготовка военнослужащих. Они же сошлись на том, что одним из важных направлений в этой сфере является дальнейшее расширение военного и военно-технического сотрудничества (ВТС) с зарубежными партнерами. Но, как мы уже обсуждали политическое руководство командование ВС Узбекистана, предпочло ВТС именно с Россией несмотря на то, что страна перешла с кириллицы на латиницу. Всё же, российские вооружения и боевая техника и концептуально знакомее, и надёжнее, и дешевле, и удобнее в эксплуатации. К тому же некоторые советские образцы вооружения сейчас производятся на заводах Узбекистана, что позволит эффективнее в будущем совершенствовать военное производство данной среднеазиатской страны именно в российском ключе. Тем более, что Узбекистан ещё не так давно работал в системе кооперации совестной оборонной промышленности в тесном взаимодействии с Россией.

Например, в Узбекистане создан пулемет на базе советского «Утеса», созданного в начале 70-х. Это дистанционно управляемый боевой модуль для легковых бронеавтомобилей, которые производят в этой же среднеазиатской республике.

То же касается военных структур двух республик.

Москве всё же придётся приложить немалые усилия к тому, чтобы Запад не смог распространить своего влияния в Центральной Азии, как это произошло на Украине в Молдавии, в Прибалтике и в Грузии. Во всяком случае положительно уже то, что Узбекистан не стремится в НАТО в отличии от Украины и Грузии с их маниакальным желанием во что бы то ни стало вступить в Североатлантический альянс. Что, кстати, не сулит ни Киеву, Ни Тбилиси ничего хорошего в перспективе.

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