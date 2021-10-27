Почему Россия проиграла первую чеченскую войну, но выиграла вторую

Аргументы Недели → Армия 13+

27 октября 2021, 12:27

27 октября 1991 года Джохар Дудаев стал президентом Чечни и через пять дней провозгласил её независимость. Будучи первым генералом-чеченцем в СССР, Дудаев играл в чеченских событиях прежде всего роль знамени, без него война всё равно бы началась. С конца 1991 года она была неизбежна.



Будучи окружён совершеннейшими фанатиками, Дудаев не мог маневрировать в отношениях с Россией, не мог отыграть назад. В том-то и заключалась одна из главных причин, почему ситуация развивалась по катастрофическому сценарию: Россия готова была предложить Чечне всё что угодно, кроме формальной независимости, а Дудаев был готов согласиться на что угодно, кроме отказа от формальной независимости. Зазор между этими двумя позициями – неустранимый. Отказавшись от независимости Чечни, Дудаев потерял бы власть.



С приходом дудаевцев к власти началось повальное ограбление, избиение, уничтожение русских. Были убиты от одной до трёх тысяч русских жителей Чечни. Дудаевский режим не отдавал команды грабить и убивать их, но создал ситуацию, в которой это стало возможным. Он опирался на полукриминальные и совсем криминальные элементы – соответственно, смотрел на их преступления сквозь пальцы. Почему грабить стали прежде всего русских? Во-первых, будучи чаще всего специалистами, русские были людьми зажиточными, а во-вторых – людьми беззащитными. Беззащитными, потому что принадлежали к современному городскому обществу, в котором разрушена система родовых отношений. Как описывали ситуацию сами чеченцы, отнять квартиру у соплеменника было чревато: могли приехать его родственники, чаще всего вооружённые. А за русских, как правило, никто не заступался.



Это не геноцид как таковой, скорее этнокриминальное насилие, причём больше криминальное, чем этническое. Его жертвами стали также те, кто непосредственному насилию не подвергся, но, видя убийства русских, покидал республику. Покидал, всё бросив.



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