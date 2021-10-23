США пока не могут разогнать свою гиперзвуковую ракету и до скорости в 5 чисел Маха

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23 октября 2021, 17:04 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Американские военные запустили 3 суборбитальные ракеты для тестирования гиперзвуковых технологий. ВМС США сообщили, что Программа стратегических систем ВМС (SSP) и Управление программы армейских гиперзвуковых систем (AHPO) успешно провели серию запусков ракет в рамках исследований, связанных с созданием гиперзвукового оружия. Америка пока поставила себе очень скромную задачу - разогнать свою гиперзвуковую ракету до скорости в 5 чисел Маха. Об этом сообщает информационный телеканал Fox News. Россия и Китай в разработке гиперзвука ушли далеко вперёд. Более того, у ВС России уже стоят на вооружении противоракеты для ЗРК С-400, способные сбивать гиперзвуковые объекты, летящие на скоростях до 14 чисел Маха.

Стало известно, что в среду были проведены испытания, в ходе которых «продемонстрированы передовые гиперзвуковые технологии, возможности и опытные образцы (гиперзвуковых – «АН») систем». Также, ВМС США проинформировали, что

тестовые пуски были проведены «Сандийской национальной лабораторией» (Sandia National Laboratories), являющейся подрядчиком Национального управления ядерной безопасности (NNSA) Министерства энергетики США. По плану будет вестись разработка оружия «Неядерного быстрого удара (CPS») для ВМС США и гиперзвуковое оружие дальнего действия (LRHW), наступательного характера, для Сухопутных сил (Армии) США.

Кроме того, в ходе запуска высокоточных ракет проводили гиперзвуковые эксперименты ещё несколько организаций: Объединённое управление по разработке гиперзвукового оружия (Joint Hypersonic Transition Office), Лаборатория прикладной физики Университета Джона Хопкинса, MITER, Национальная лаборатория Ок-Ридж и ряд оборонных подрядчиков».

Военно-морские силы США отметили, что эти испытания заполняют критический пробел в научно-исследовательских и конструкторских работах по созданию гиперзвукового оружия. То есть ВМС Соединённых Штатов признаёт, что деятельность многочисленных подрядчиков Пентагона и других ведомств, работающих на оборону Америки, пока, не даёт нужных результатов, а испытания, проводимые различными организациями, не создают общую картинку в разработках, поэтому в них нет прогресса. ВМС США уповает на то, что запуски позволяют «проводить частые и регулярные летные испытания для поддержки быстрого развития наступательных и оборонительных гиперзвуковых технологий».

«Это испытание является жизненно важным шагом в разработке общей гиперзвуковой ракеты, разработанной ВМФ, состоящей из обычной конструкции глайдера (Common Hypersonic Glide Body - CHGB) и ускорителя, которая будет использоваться как ВМС, так и Армией. Ракета создаётся под различные системы и пусковыми установками, для базирования на море и на суше. Напоминаем, что Министерство обороны США (DoD) успешно провело испытания только прототипа корпуса будущей своей гиперзвуковой ракеты (CHGB) ещё 20 марта 2020 года. Военно-морской флот и Армия (Сухопутные силы) США продолжат работать в тесном сотрудничестве, чтобы использовать возможности совместных испытаний.

Командование ВМС США подчеркивает, что создание гиперзвукового оружия является одним из «высших приоритетов» Министерства обороны. Правда американские военные пока ставят себе скромную задачу создать гиперзвуковую ракету дальнего действия, способную развивать скорость в пять чисел Маха. Из всего вышесказанного следует, что Соединённые Штаты находятся пока только в начале долгого пути в разработке гиперзвука. Россия и Китай уже давно ушли далеко вперёд. В РФ и КНР на данный момент создано гиперзвуковое оружие, способное летать на скоростях превышающих 20 чисел Маха. Более того, российские конструкторы разработали и поставили в войска противоракету для С-400, способную сбивать гиперзвуковые ракеты, летящие на скорости до 14 чисел Маха.



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