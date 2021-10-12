Зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф» ЗВО отработали уничтожение гиперзвуковых воздушных целей

Аргументы Недели → Армия 13+

12 октября 2021, 11:32

Фото: Соцсети

На полигоне в Ленинградской области дивизионы зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» 6-ой армии ВВС и ПВО Западного военного округа (ЗВО) в ходе контрольных занятий за 2021 учебный год выполнили учебно-боевые стрельбы по уничтожению гиперзвуковых крылатых ракет и авиации условного противника. Информация об этом размещена на официальном сайте Министерства обороны РФ.

Стоит уточнить, что на этот раз ЗРК С-400 проводили электронные пуски зенитных управляемых ракет, способных поражать гиперзвуковые летящие цели. В сообщении МО РФ, в частности, указывается, что расчёты С-400 «отразили массированный ракетный авиационный удар условного противника. Программа тренировочных налетов включила в себя одновременное воздействие на зенитную ракетную систему сверхскоростных, высокоманевренных, баллистических и гиперзвуковых целей».

Согласно данным размещенным на сайте МО РФ: «Мобильная многоканальная зенитная ракетная система С-400 «Триумф» предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения, в том числе - гиперзвуковых, на дальности до 400 км, высоте до 30 км и скорости полёта не более 4,8 км/с».

Стоит отметить, что С-400 способен поражать цели, имеющие скорость более половины первой космической для Земли. То есть, эта зенитная ракетная система способна уничтожать объекты, летящие со скоростью, превышающей 14 чисел Маха.

Напоминаем, что самый вероятный противник России – США до сих пор не имеют на вооружении гиперзвуковых боеприпасов, а Москва уже обзавелась средствами для борьбы с ними.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости