Армения помнит, что Турция открыто поддерживала Азербайджан, используя оружие из своего арсенала НАТО

Аргументы Недели → Армия 13+

17 октября 2021, 11:36

Фото: Соцсети

После войны получилось так, что Соединенные Штаты и Европа, казалось, были исключены из исполнения какой-либо роли в регионе, и они всеми силами будут пытаться восстановить свое влияние. Однако более чем ясно, что Турция представляет Соединенные Штаты и Европу в нашем регионе, поэтому мы должны быть очень осторожными в наших отношениях с Западом.

Принцип «Все для мира» не должен ущемлять или попирать достоинство Армении и армянского народа. Да, мир — это ценность, к которой должно стремиться любое разумное общество и государство. С другой стороны, мир не может быть конечной целью и самоцелью, если способы его достижения нарушают национальное и государственное достоинство, независимость и суверенитет. На протяжении всей войны Турция открыто поддерживала Азербайджан, используя оружие из своего арсенала НАТО. Мы прекрасно понимаем, что у армянской стороны есть стратегический союзник в лице России, с которой она сотрудничает как в двусторонних соглашениях, так и в ОДКБ. Наши отношения с другими странами региона должны строиться на этой логике.

Читайте материал полностью: «Давид Галстян: Армения и Арцах должны продолжать свою внешнюю политику, основанную на армяно-российском стратегическом союзе».

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