Давид Галстян: Армения и Арцах должны продолжать свою внешнюю политику, основанную на армяно-российском стратегическом союзе

Аргументы Недели → Армия 13+

15 октября 2021, 13:22 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Из личного архива Давида Галстяна

Собеседник корреспондента газеты «Аргументы Недели» председатель партии «Справедливый Арцах» руководитель фракции Национального собрания Нагорного Карабаха Давид Галстян ответил на вопросы, касающиеся ситуации, сложившейся в Арцахе (Нагорном Карабахе) по результатам 44-дневной войны, деятельности российского миротворческого контингента, перспектив развития отношений Армении и России, отношения Еревана и Арцаха с Западом и опасности возникновения новой войны в регионе.

- Как Вы оцениваете уровень угрозы начала новой армяно-азербайджанской войны?

- Крупномасштабная война, развязанная Азербайджаном против Арцаха (армянское наименование Нагорного Карабаха) год назад, изменила ход истории нашей страны, судьбу каждого из нас. Сегодня мы все обязаны исходить из новой реальности, созданной вокруг Арцаха. Сегодня российский миротворческий штаб играет незаменимую роль в нашем регионе. Присутствие российских войск в Арцахе снижает вероятность военного решения конфликта, сводя ее почти к нулю, позволяя Армении и Арцаху подготовиться к возвращению за стол переговоров, а местным жителям - вернуться домой, чтобы попытаться вернуть утраченное. И восстановить прежнюю мирную жизнь. Как в Арцахе, так и в Армении мобильные патрульные группы российских миротворцев с бронетехникой продолжают отслеживать текущую ситуацию вдоль границы. Так что на данный момент вероятность новой эскалации очень низка, что поможет нам восстановить все, что было разрушено во время 44-дневной войны.



-Каковы перспективы дальнейших отношений Москвы и Еревана возможно ли, что они будут развиваться в негативном ключе, возможны ли варианты отдаления?

- Военно-политическое руководство Арцаха с 9 ноября 2020 года, особенно сегодня, должно подготовиться к ноябрю 2025 года, когда истекает срок пребывания российского миротворческого контингента в Арцахе. Необходимо искать новые статусы отношений с Россией в условиях новой реальности. Мы должны научиться работать с нашими союзниками. На повестке дня - новые углубленные союзнические отношения с Россией. Армянской стороне следует продвигать свои пакеты предложений, обсудить аналогичные предложения российской стороны, активизировать работу с Россией по созданию новых краткосрочных, долгосрочных программ, проектов сотрудничества в области здравоохранения, энергетики, сельского хозяйства, туризма и других сферах. В контексте преодоления результатов боевых действий особое внимание уделить вопросам гуманитарного сотрудничества. Отдельной темой сотрудничества может стать борьба с эпидемией коронавируса. Разрабатывать программу восстановления ветхой экономики Арцаха и способствовать возвращению беженцев.

Россия в соответствии с реалиями проводит новую политику в регионе, Иран пытается найти решение проблем с странами, которые воспринимаются как угроза для него, Турция усиливает свое влияние, Азербайджан пытается довести урегулирование Арцахского конфликта до завершающего этапа и с этим иметь новую решающую роль в регионе. Армянская сторона должна сделать все, чтобы сохранить свои стратегические союзнические отношения с Российской Федерацией. К сожалению, после 44 дней войны, подорвавшей основы государства, в Армении появились силы, которые начали свою антироссийскую деятельность, выражая главный тезис о том, что Россия виновата в нападении Азербайджана на нас. Поэтому необходимо сделать все, чтобы нейтрализовать эти явления.

-Каковы перспективы развития отношений с США и Европой? Каковы перспективы развития отношений с НАТО? Как Ереван оценивает тот факт, что Турция является членом НАТО? В ходе войны в Карабахе Турция, по сути, воевала на стороне Азербайджана, выходит, что НАТО воевала на стороне Азербайджана? То есть, Брюссель, по идее, должен расцениваться Ереваном, как враг, но этого не происходит? Дайте ситуации свой комментарий.

- После войны получилось так, что Соединенные Штаты и Европа, казалось, были исключены из исполнения какой-либо роли в регионе, и они всеми силами будут пытаться восстановить свое влияние. Однако более чем ясно, что Турция представляет Соединенные Штаты и Европу в нашем регионе, поэтому мы должны быть очень осторожными в наших отношениях с Западом. Принцип «Все для мира» не должен ущемлять или попирать достоинство Армении и армянского народа. Да, мир — это ценность, к которой должно стремиться любое разумное общество и государство. С другой стороны, мир не может быть конечной целью и самоцелью, если способы его достижения нарушают национальное и государственное достоинство, независимость и суверенитет. На протяжении всей войны Турция открыто поддерживала Азербайджан, используя оружие из своего арсенала НАТО. Мы прекрасно понимаем, что у армянской стороны есть стратегический союзник в лице России, с которой она сотрудничает как в двусторонних соглашениях, так и в ОДКБ. Наши отношения с другими странами региона должны строиться на этой логике.

- Как Ереван выстраивает отношения с Тегераном, возможен ли военный союз Армении и Ирана? Если всё же начнётся ирано-азербайджанская война, примет ли в ней участие Армения? Возможен ли в этом случае реванш в Карабахе?

- С момента обретения независимости Армения всегда поддерживала добрососедские отношения с Ираном. После войны вполне естественно, что Иран также обеспокоен развитием событий в Сюнике. (Сюникская область в Армении – «АН»). Сейчас идет борьба за то, кто будет контролировать Сюник. Турция или Иран? Согласно турецкому плану, Зангезурский коридор будет использоваться для транспортировки в Европу по маршруту Восток-Запад из Китая через Пакистан и Турцию. Иран полностью отвергает идею Зангезурского коридора и продвигает программу «Север-Юг», согласно которой транспортный маршрут пойдет в Европу через Иран, в обход Турции. В случае обеих этих программ речь идет о крупномасштабном товарообороте, где Армения должна иметь возможность правильно позиционировать себя. Я думаю, что напряженность между Ираном и Азербайджаном не перерастет в активные боевые действия, потому что, среди многих других факторов, большую роль играет тот факт, что Россия взяла на себя роль миротворца в регионе, который все еще делает все возможное. Однако, если разразится новая война, армянская сторона должна сделать все возможное, чтобы восстановить все, что она потеряла в ходе 44-дневной войны.

- Если Азербайджану удастся перекрыть ирано-армянскую границу, страна, по сути, окажется в полной сухопутной блокаде. Как, в такой ситуации будет вестись политическое и экономическое развитие государства, на что может рассчитывать Ереван?

- Во время геополитического развития, даже в самых острых ситуациях, эта граница всегда оставалась открытой. Помните также, что в 1990-е годы эта граница была «дорогой жизни» для Армении истерзанной войной и осажденной. Поэтому для нас эта открытая граница вопрос существования. Мы также должны учитывать тот факт, что открытие этой границы также отвечает интересам Ирана и России. Поэтому мы должны сделать все, чтобы эта граница не закрылась, и не думать о том, что делать, если она закроется. Ни при каких обстоятельствах Сюникская область, Республика Армения в целом, не должна становиться вассальным мостом для турецко-азербайджанского союза. Об этом много мечтают не только в сфере идеологии тюркизма, но и в чисто прагматических целях. В отличие от Ирана и России, Азербайджан и Турция ни в коем случае не захотят видеть сильную Армению. Следовательно, все излишества риторики разных сторон о том, что в результате «эпохи мира» мы станем процветающей страной, турецкий капитал придет, по сути, не имеет ничего общего с реальностью. Поэтому Армения и Арцах должны продолжать свою внешнюю политику, основанную на армяно-российском стратегическом союзе. Мы должны приложить усилия, чтобы российские миротворцы продолжили свою миссию после 2025 года, поскольку это вопрос существования для тех, кто живет в Арцахе, и перспектива развития для Армении.

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