Американские авианосцы не могут воевать в северных морях, на то есть причина

Аргументы Недели → Армия 13+

30 сентября 2021, 13:37

Фото: Соцсети

Самой сильной арктической группировкой войск обладают США на Аляске. Недавно там прошли маневры Northern Edge 2021, руководство которыми осуществляло Тихоокеанское командование ВС США.

В этих манёврах участвовал даже авианосец «Теодор Рузвельт» водоизмещением в 97 000 тонн, который исходя из своих размеров и осадки в 11,3 метра не способен войти в Чукотское море. В нашем Чукотском море, расположенном на шельфе, встречаются отмели с критичными для «Теодора Рузвельта» глубинами менее 13 метров. Зная это, навигационный план учений предполагал, что авианосец и корабли охранения в виде эсминцев типа «Арли Берк» с «Тамагавками» до Берингова пролива не шли. Все задачи американцы выполняли ниже полярного круга в удобном заливе. Ближе к Чукотке десант с вертолетов армейской авиации, «Апачей» и «Чинуков», высаживать небезопасно. В условиях Крайнего Севера моторы могут и заглохнуть.

За время этих учений авианосная ударная группа во главе с авианосцем класса «Нимиц» «Теодор Рузвельт» с экипажем 3200 моряков и авиакрылом в 90 истребителей отработала совместные задачи с и так раздутой до невероятных пределов группировкой ВВС США на Аляске из объединенной авиабазы «Эльмендорф-Ричардсон» в Анкоридже и армейской авиацией бригады ВДВ 25-ой пехотной дивизии сухопутных войск США.

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