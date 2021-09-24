Северный флот имеет статус военного округа и мощный стратегический подводный флот

Аргументы Недели → Армия 13+

24 сентября 2021, 18:08

Фото: Соцсети

Северному флоту в специальной директиве Верховного главнокомандующего присвоена субъектность, приравнивающая его к статусу военных округов. Выделение Владимиром Путиным Северного флота отдельной строкой в новом перечне военных округов далеко не случайно.

Одно дело – обозначение верховным главнокомандующим в предыдущих директивах задач и приоритетных направлений деятельности по защите рубежей России, сухопутных и морских границ. И совсем другое – наделение оперативно-стратегического объединения ВМФ не просто полномочиями группировки в составе округа, а правом немедленного реагирования на вероятные угрозы. Без лишних цепочек согласований. В контексте передачи Северному флоту новейших атомных подводных лодок 4-го поколения типа «Борей» и «Борей-А», а также «Ясеней» (9 подводных атомных крейсеров стратегического назначения до 2027 года) это может означать только одно – на Северный флот возложена новая стратегическая задача. С учетом активизации развития военной инфраструктуры на архипелагах Северного Ледовитого океана, обнаружения новых нефтегазоносных территорий в Арктике, эскалации борьбы за её ресурсы этот акцент на Северный флот был прогнозируем и ожидаем.

Передача Северному флоту атомных подводных крейсеров, являющихся новым словом в области создания стратегических ракетоносцев, обладающих характеристиками, превышающими возможности подлодок предыдущих поколений — знаменательное событие, красноречиво утверждающее особый подход в нынешних условиях верховного главкома и оборонного ведомства именно к Северному флоту.

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