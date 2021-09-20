Стратегические воздушные силы РФ получили новые ракеты Х-555 и Х-102

Аргументы Недели → Армия 13+

20 сентября 2021, 15:24

Фото: Соцсети

Авиационная составляющая российской ядерной триады претерпевает изменения. Раннее воздушные платформы ВВС РФ несли ракеты Х-55. В основном они устанавливались на Ту-160.

Сейчас на смену этой ракете идут Х-555 с увеличенной дальностью полёта и мощностью боевой части (это одноблочная бг мощностью 250Кт) и ещё есть ракета Х-102 с дальностью полёта 5500 км. Эти боеприпасы запускаются со стратегических бомбардировщиков и это, можно сказать – высокоточное оружие, у них отклонение от цели составляет не более 5 м. Данного рода ракеты применяются для уничтожения важных объектов военной и гражданской инфраструктуры противника в тылу или в глубине его обороны после применения основных ядерных сил (МБР сухопутного и морского базирования с ядерными боеголовками). Есть ещё одна крылатая ракета с ядерной энергоустановкой, известная под наименованием «Буревестник». Она хоть и дозвуковая (около 1000 км/час), имеет дальность полёта такую же, как МБР. Буревестник может маневрировать и обходить позиционные районы сил ПРО противника и поражает цели в глубине его обороны.

Если вся ядерная триада РФ отработает по территории вероятного противника (как оружие ответно-встречного удара или оружие возмездия) все важные элементы военной и гражданской инфраструктуры врага прекратят существование.

Читайте материал полностью: «Леонков: Если ядерная триада РФ полностью отработает по США, все элементы их военной инфраструктуры прекратят существование».

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