Аргументы Недели → Армия 13+

20 сентября 2021, 15:16

Фото: Соцсети

Настоящим «Клондайком» для торговцев человеческими органами являются так называемы горячие точки планеты – регионы, где идут военные действия. Там торговцы органами действуют ничего не опасаясь, дерзко, беспринципно и жестоко.

Из разных источников, в том числе из уст украинской национальной героини Надежды Савченко, стало известно, что изъятие органов в зоне боевых действий на Донбассе – обычная практика. А представитель ОБСЕ Мадина Джарбусынова рассказала о том, что в массовых захоронениях, возникших с началом войны на Донбассе, были обнаружены в большом количестве тела без внутренних органов. Неизвестно изымались ли эти органы у погибших или у живых людей. Также, от источника из СБУ, стало известно о работе группы медиков-трансплантологов в украинских военных госпиталях. В частности, шла речь о стационарных специальных центрах в Краматорске и Северодонецке. По информации неназваного СБУ-шника в этом очень прибыльном бизнесе заметную посредническую роль играли сам Михаил Саакашвили и его жена Сандра Руловс. Тот же источник свидетельствовал, что органы изымались и у живых военнослужащих, и гражданских, в том числе и у детей. Всё, что добывалось столь грязными способам, по тому же свидетельству, отправлялось в клиники гуманной, демократической и цивилизованной Европы.

Читайте материал полностью: «В современных войнах процветает очень доходный бизнес - торговля человеческими органами».

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