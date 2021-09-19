В современных войнах процветает очень доходный бизнес - торговля человеческими органами

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19 сентября 2021, 13:14 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Война в принципе не гуманна, напротив медицина априори является самым гуманным институтом человеческой цивилизации. Но, в наши дни успехи хирургов в трансплантации органов позволили создать прибыльный бизнес дельцам от медицины в зонах, где идут бои и гибнут в большом числе люди. Чёрный рынок человеческих органов безжалостно действует и в мирных условиях. Однако, война даёт возможность получать небывалые прибыли на убийстве одних людей, ради спасения жизней других. Жертвами зачастую становятся представители менее развитых стран. А те, кто получает изъятые органы – это граждане процветающей части мира, далеко не бедные люди, гуманисты и как правило - представители прогрессивной Европы и кичащейся своей демократией Америки, которым в действительности наплевать, что ради пересаженных им органов где-то убивают людей.

Стоит сказать пару слов о том, что и в мирное время чёрный рынок человеческих органов работает практически по всему миру, в Индии, Латинской Америке в других странах «третьего мира» и Россия – не исключение. Подтверждений тому множество. Издание «Известия» провели в 2014 году своё расследование, проверяя информацию о хищении детей для изъятия у них органов и обнаружило, что данные сведения не просто слухи. Прессе стали известны и другие случаи. В 2015 году жертвой стал актёр, которого подпоила женщина. Бедняга очнулся на автобусной остановке с ампутированными яичками. В одной из больниц оперативники МВД предотвратили изъятие почек у ещё живого мужчины с черепно-мозговой травмой.

Однако, настоящим «Клондайком» для торговцев человеческими органами являются так называемы горячие точки планеты – регионы, где идут военные действия. Там торговцы органами действуют ничего не опасаясь, дерзко, беспринципно и жестоко. Из разных источников, в том числе из уст украинской национальной героини Надежды Савченко, стало известно, что изъятие органов в зоне боевых действий на Донбассе – обычная практика. А представитель ОБСЕ Мадина Джарбусынова рассказала о том, что в массовых захоронениях, возникших с началом войны на Донбассе, были обнаружены в большом количестве тела без внутренних органов. Неизвестно изымались ли эти органы у погибших или у живых людей. Также, от источника из СБУ, стало известно о работе группы медиков-трансплантологов в украинских военных госпиталях. В частности, шла речь о стационарных специальных центрах в Краматорске и Северодонецке. По информации неназваного СБУ-шника в этом очень прибыльном бизнесе заметную посредническую роль играли сам Михаил Саакашвили и его жена Сандра Руловс. Тот же источник свидетельствовал, что органы изымались и у живых военнослужащих, и гражданских, в том числе и у детей. Всё, что добывалось столь грязными способам, по тому же свидетельству, отправлялось в клиники гуманной, демократической и цивилизованной Европы. Об этом есть публикация в МК.

Издание ФАН в свою очередь подготовило материал, в котором рассказывается, как американские военные с участием представителей курдского ополчения занимаются изъятием органов у людей в Сирии. В частности, сообщается, что в провинции Ар-Ракка часто находят убитых мирных жителей с изъятыми у них почками, лёгкими, печенью, сердцем и другими внутренними органами. Жертвами трансплантологов в основном становятся молодые женщины и дети. Каждый день в этой провинции пропадают люди. Местные жители во всём обвиняют курдов – бойцов «Сирийских демократических сил» и американцев. Отмечается, что Ар-Ракка усилиями курдского ополчения и американских военных, по сути, заблокирована и оторвана от окружающего мира, что там происходит – доподлинно не известно. Такой же бизнес процветает в лагерях беженцев.

Кстати, во времена, когда «Исламское государство» (ИГ, ДАИШ -запрещено в России) контролировало крупные территории в Ираке и Сирии, одной из прибыльных статей дохода этой террористической структуры – была торговля человеческими органами. На Ближнем Востоке и не только в этом бизнесе участвуют преступные сообщества из Ливана, Турции, Сирии, Ирана, Ирака и Израиля. В ходе сирийской войны органов лишались и военнослужащие армий антиигиловской коалиции. В публикации одного из изданий приводится пример, когда раненый в Ираке солдат оказался в турецком госпитале и ему удалили здоровую почку.

Чёрный рынок человеческих органов процветает и в Афганистане. Бедные люди сами соглашаются на удаление почки. Некоторые семьи продают своих детей. В Афганистан во время американской оккупации приезжали пациенты из других стран и даже из Европы, и США для проведения операции по трансплантации почек от местных доноров. Есть мнение, что талибы (запрещены в России) пресекут этот бизнес на корню, поскольку он противоречит устоям Ислама. Что происходило в больницах и военных госпиталях афганской армии за 20 лет присутствия войск НАТО в этой стране в плане изъятия человеческих органов - требует серьёзного расследования.

Африканский континент, особенно северная его часть - является привлекательным регионом для торговцев человеческими органами. В ЦАР отмечается большое количество похищений детей, молодых юношей и девушек, которые пропадают безвозвратно. Французская таможня сообщила о задержании крупной партии детских органов в аэропорту Орли, прибывшей из ЦАР. В издании ФАН сделали вывод, что к этому бизнесу в данной африканской стране причастны французские дельцы. Нередко жертвами торговцев человеческими органами становятся мигранты, пытающиеся достичь Европы. Но, их тела остаются погребёнными, после изъятия органов в песках Сахары или в полупустынях Сахеля. Торговцы органами активнее всего работают в регионах, где идёт война — это Мали, Нигерия, Чад, ЦАР, Сомали, Эфиопия и Ливия, но, и остальная часть континента не остаётся без их внимания.

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