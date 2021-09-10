На ССУ «Запад-21» отрабатывают деятельность штаба и органов управления, а также практические действия войск

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10 сентября 2021, 18:41 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Практические действия войск (сил) Совместных стратегических учений (ССУ) пройдут в период с 10 по 16 сентября на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах Вооруженных сил Республики Беларусь. В ССУ «Запад-2021» задействовано до 200 тыс. штыков, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники (в том числе 290 танков), 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

В Калининградской области в ходе совместного стратегического учения (ССУ) вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь «Запад-2021» мотострелки 11-го армейского корпуса Балтийского флота отработали маневренную оборону. Подразделения заняли оборону на выгодном рубеже, подготовили позиции, хорошо укреплённые в инженерном отношении.

Кроме этого, мотострелки отработали тактику манёвренной обороны действуя на боевых машинах пехоты БМП-3. Была устроена танковая засада, в которую мотострелки, демонстрируя отход, завлекли преследующего их противника. Действия велись в условиях массированного применения систем РЭБ. Главной проблемой была организация устойчивой связи, что жизненно необходимо при проведении засад, поскольку есть опасность поражение своих войск от дружественного огня.

В финальной части данного эпизода были проведены учебно-боевые стрельбы, в ходе которых мишени, имитирующие противника, поражались сосредоточенным огнём из 125-мм танковых орудий Т-72Б3. В эпизоде было задействовано до 1000 штыков, более 70 единиц военной и специальной техники, в том числе: БМП-2, Т-72Б3, самоходные артиллерийские гаубицы «Акация» и «Гвоздика», зенитные артиллерийские комплексы «Тунгуска», реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган», а также другое вооружение. Проще говоря, была отработана тактика мобильной обороны БТГ, способной вести боевые действия самостоятельно в отрыве от основных сил своих войск при минимальной поддержке средствами старшего начальника.

Свой эпизод практических действий отработали зенитчики, с применением автоматизированной системы централизованного управления. Огневые задачи выполняли боевые расчеты ЗРК С-400 и ЗРПК «Панцирь-С» электронными пусками зенитных ракет. Всего было обнаружено более 50 целей на различных высотах и летевших на разных скоростях в сложной помеховой обстановке. После проведения пусков, РЛС и зенитные комплексы сменили огневые позиции.

ДИМК МО РФ информирует: «На полигоне Мулино в Нижегородской области развернут штаб коалиционной группировки войск вооруженных сил семи государств, созданной в рамках ССУ «Запад–2021»». Отрабатываются вопросы боевого планирования. В штабной работе участвуют представители командования Западного военного округа ВС РФ и воинских контингентов вооруженных сил Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии, а также офицеры оперативных групп Вооруженных сил Узбекистана, Пакистана и Шри-Ланки. Для обеспечения работы управления коалиционной группировкой войск в объединённом штабе развернуты современные средства связи, мультимедийные системы, автоматизированные рабочие места, позволяющие в режиме реального времени следить за ходом подготовки и ведения войсковой операции. Сообщается, что на полигон Мулино, для отработки вышеуказанных задач, был перемещён полевой подвижный пункт управления (ПППУ) 6-й общевойсковой армии.

В маневрах задействован личный состав Псковского десантно-штурмового соединения. Подразделения 76-той ДШД были переброшены на полигон Обуз-Лесновский в Республике Беларусь. Десантники заняли район обороны, провели его инженерную подготовку и маскировку. Кроме того, были организованы разведка противника и местности, а также боевое охранение своих позиций с применением технического средства «Периметр-С», входящего в комплекс охраны «Стрелец».

Охранение содержит и посты РХБ для наблюдения за радиационной, химической и биологической обстановкой в районе расположения войск с использованием комплекта измерителя мощности дозы облучения ИМД-2НМ, автономного газового анализатора третьего поколения ГСА-3 и войскового прибора химической разведки проведен анализ РХБ обстановки. Противовоздушную оборону места своего расположения десантники обеспечивают переносными зенитными ракетными комплексами «Игла».

На ССУ отрабатывается весь комплекс задач от работы войсковых органов управления и штабов, до практических действий войск при решении задач в современном бою, с учётом сирийского опыта. Места проведения учений охраняются силами российский военной полиции и белорусских комендатур.

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