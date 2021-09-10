Аргументы Недели Армия 13+

На ССУ «Запад-21» отрабатывают деятельность штаба и органов управления, а также практические действия войск

, 18:41 , Специальный корреспондент

На ССУ «Запад-21» отрабатывают деятельность штаба и органов управления, а также практические действия войск
Фото: Соцсети

Практические действия войск (сил) Совместных стратегических учений (ССУ) пройдут в период с 10 по 16 сентября на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах Вооруженных сил Республики Беларусь. В ССУ «Запад-2021» задействовано до 200 тыс. штыков, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники (в том числе 290 танков), 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

В Калининградской области в ходе совместного стратегического учения (ССУ) вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь «Запад-2021» мотострелки 11-го армейского корпуса Балтийского флота отработали маневренную оборону. Подразделения заняли оборону на выгодном рубеже, подготовили позиции, хорошо укреплённые в инженерном отношении.

Кроме этого, мотострелки отработали тактику манёвренной обороны действуя на боевых машинах пехоты БМП-3. Была устроена танковая засада, в которую мотострелки, демонстрируя отход, завлекли преследующего их противника. Действия велись в условиях массированного применения систем РЭБ. Главной проблемой была организация устойчивой связи, что жизненно необходимо при проведении засад, поскольку есть опасность поражение своих войск от дружественного огня.

В финальной части данного эпизода были проведены учебно-боевые стрельбы, в ходе которых мишени, имитирующие противника, поражались сосредоточенным огнём из 125-мм танковых орудий Т-72Б3. В эпизоде было задействовано до 1000 штыков, более 70 единиц военной и специальной техники, в том числе: БМП-2, Т-72Б3, самоходные артиллерийские гаубицы «Акация» и «Гвоздика», зенитные артиллерийские комплексы «Тунгуска», реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган», а также другое вооружение. Проще говоря, была отработана тактика мобильной обороны БТГ, способной вести боевые действия самостоятельно в отрыве от основных сил своих войск при минимальной поддержке средствами старшего начальника.

Свой эпизод практических действий отработали зенитчики, с применением автоматизированной системы централизованного управления. Огневые задачи выполняли боевые расчеты ЗРК С-400 и ЗРПК «Панцирь-С» электронными пусками зенитных ракет. Всего было обнаружено более 50 целей на различных высотах и летевших на разных скоростях в сложной помеховой обстановке. После проведения пусков, РЛС и зенитные комплексы сменили огневые позиции.

ДИМК МО РФ информирует: «На полигоне Мулино в Нижегородской области развернут штаб коалиционной группировки войск вооруженных сил семи государств, созданной в рамках ССУ «Запад–2021»». Отрабатываются вопросы боевого планирования. В штабной работе участвуют представители командования Западного военного округа ВС РФ и воинских контингентов вооруженных сил Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии, а также офицеры оперативных групп Вооруженных сил Узбекистана, Пакистана и Шри-Ланки. Для обеспечения работы управления коалиционной группировкой войск в объединённом штабе развернуты современные средства связи, мультимедийные системы, автоматизированные рабочие места, позволяющие в режиме реального времени следить за ходом подготовки и ведения войсковой операции. Сообщается, что на полигон Мулино, для отработки вышеуказанных задач, был перемещён полевой подвижный пункт управления (ПППУ) 6-й общевойсковой армии.

На ССУ «Запад-21» отрабатывают деятельность штаба и органов управления, а также практические действия войск

В маневрах задействован личный состав Псковского десантно-штурмового соединения. Подразделения 76-той ДШД были переброшены на полигон Обуз-Лесновский в Республике Беларусь. Десантники заняли район обороны, провели его инженерную подготовку и маскировку. Кроме того, были организованы разведка противника и местности, а также боевое охранение своих позиций с применением технического средства «Периметр-С», входящего в комплекс охраны «Стрелец».

Охранение содержит и посты РХБ для наблюдения за радиационной, химической и биологической обстановкой в районе расположения войск с использованием комплекта измерителя мощности дозы облучения ИМД-2НМ, автономного газового анализатора третьего поколения ГСА-3 и войскового прибора химической разведки проведен анализ РХБ обстановки. Противовоздушную оборону места своего расположения десантники обеспечивают переносными зенитными ракетными комплексами «Игла».

На ССУ «Запад-21» отрабатывают деятельность штаба и органов управления, а также практические действия войск

На ССУ отрабатывается весь комплекс задач от работы войсковых органов управления и штабов, до практических действий войск при решении задач в современном бою, с учётом сирийского опыта. Места проведения учений охраняются силами российский военной полиции и белорусских комендатур.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

Общество

Лучший регион для жизни: белгородцы пишут Стратегию развития области

Лучший регион для жизни: белгородцы пишут Стратегию развития области

В Белгороде подведены итоги общественного обсуждения Стратегии развитии региона. Область намерена развивать традиционные отрасли экономики, а также новые направления – высокие технологии, туризм. Особое значение уделяется социальным задачам – Белгородчина претендует на статус лучшего региона для жизни. Ставка Вячеслава Гладкова на диалог с общественностью и вовлечение местной элиты в совместную работу над Стратегией полностью оправдалась.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

В мире

Политика

Политика

Политика

Происшествия

Политика

Общество

В мире

В мире

Общество

Общество

В мире

Экономика

Общество

Происшествия

Политика

Политика