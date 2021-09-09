СМИ объясняют военный успех Талибов в Панджшере помощью Пакистана и опосредованно - Китая

Аргументы Недели → Армия 13+

9 сентября 2021, 14:35 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Тот факт с какой быстротой и лёгкостью талибы (запрещены в России) захватили главную долину в Панджшерском ущелье многие СМИ объясняют помощью Пакистана. Указывается, что талибы применяли ударные дроны китайского производства, даже обнародована информация о том, что пакистанская армия поддержала наступление Талибана в Панджшерском ущелье 27 боевыми вертолётами.

Обращает на себя внимание тот факт, что подобно правительственным войскам воевавшем ранее против талибов, командование сил сопротивления в Панджшере заявило о больших потерях в рядах Талибана и при этом отряды таджикского ополчения с лёгкостью сдавали одну позицию за другой и даже умудрились бросить огромные запасы вооружения. При этом численность панджшерского ополчения оценивалась приметно в 15 тыс. таджикских воинов и в 10 тыс. узбекских бойцов, якобы прибывших накануне сражения на помощь. Численность талибов, участвовавших в Панджшерской операции установить сложно по одним источникам их там примерно 7 тыс. по другим в десять раз больше.

Как быто ни было силы, обороняющиеся в горах, имеют ряд тактических преимуществ и главная из них - возможность выбрать и подготовить выгодные позиции. Впрочем, это правило работает только в том случае, когда обороняющиеся умеют воевать в горах. В 1980-е местное ополчение худо – бедно, но могло противостоять советским войскам и периодически причинять им чувствительные потери. Так почему же в 2021 году уже сыновья тех моджахедов продемонстрировали невиданную по всем меркам неспособность сопротивляться, трусость и в считанные дни сдали главную долину ущелья?

Сами командиры сил сопротивления заводят разговор в пользу бедных и причитают, что талибам помогали иностранцы и они же использовали пакистанские ударные дроны китайского производства. Более того сообщается, что пакистанская армия направила в Панджшер на поддержку талибам ударные вертолёты в количестве 27 единиц. Насчёт вертолётов – верится с трудом. Поскольку действовать с территории Пакистана они не могли. Для участия в боях в Панджшере их необходимо было разместить на аэродроме в Баграме, но такой информации нет. Кроме того, для обслуживания вертолётов, их заправки, пополнения боезапаса – нужна серьёзная инфраструктура, включая солидный арсенал и склады ГСМ. Подвоз и развёртывание всего этого требует времени и технического обеспечения. Не заметить караваны грузовиков – практически невозможно. Другое дело – посылка туда дронов и двух четырёх вертолётов, которые что называется существенно на ход боевых действий повлиять не могут. Стоит учесть, что средняя абсолютная высота (над уровнем Балтийского моря) главной долины достигает 2217 м, а вертолёты и дроны «чувствуют себя хорошо» только на высотах до 4 000 м, то есть их можно применять, с некоторой эффективностью, только в нижней части Панджшерской Долины.

Пакистан чисто теоретически мог бы направить на помощь талибам своих горных егерей, но толку и от них в наступлении в горах мало. У пакистанских немногочисленных горных сил есть опыт ведения только оборонительных боевых действий в высокогорье. Так что, успех талибов – это их заслуга. Тем более, если учесть, что у таджикского ополчения, по сути, нет квалифицированного военного командования. И Масуд- младший и Салех – это не командиры, а политики. Судя по всему, у защитников Панджшерского ущелья в обороне сплошной раздрай, что сыграло на руку талибам. Любые заявления об успехах сил сопротивления стоит воспринимать критически. Их теоретически могут поддерживать военные США и стран НАТО, которые накануне позорно бежали из Афганистана. И наоборот, тем государствам, которые намерены выстроить конструктивные взаимоотношения с новым Афганистаном продолжение войны с этой стране не выгодно. В этом списке: Китай, Пакистан и Россия. Посему положение афганских сил сопротивления сейчас более, чем просто сложное.

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