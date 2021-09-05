Наср Аль-Юсеф: по сути, талибы – это «Аль-Каида»

Аргументы Недели → Армия 13+

5 сентября 2021, 13:18 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Наиболее обсуждаемая тема в настоящее время – это события в Афганистане. Захват власти в этой стране радикальным движением Талибан (запрещён в России) многими специалистами рассматривается как угроза региональной безопасности. Так ли это на самом деле? На вопросы корреспондента газеты «Аргументы Недели» согласился ответить эксперт – востоковед, арабский журналист, в недавнем прошлом высокопоставленный сотрудник посольства Катара в Москве кандидат наук Наср Аль-Юсеф.

- Что представляет собой Талибан (запрещен в РФ) в идеологическом, политическом, в религиозном плане и в военном отношении?

- Как это было уже сказано не раз - талибы с арабского переводится как студент или ученик. У истоков возникновения радикального движения Талибан (запрещён в России) стоит именно «Аль-Каида» (запрещена в России), с её очень специфическим подходом к Исламу и радикальным трактованием законов Шариата. Она стремится создать всемирный халифат, якобы подобный тому, что был образован около 1300 лет тому назад.

После выхода советских войск из Афганистана началась беспощадная война моджахедов с властью Наджибуллы, затем группировки самих моджахедов начали воевать между собой. В этой атмосфере и возникло движение Талибан. Крёстным отцом Талибана был Усама Бен Ладан. Возглавил вновь образованное движение мулла Мухаммед Омар, которого позже провозгласили амиром (эмиром) Исламского эмирата Афганистан. Талибов нельзя назвать просто фундаменталистами. Я сам мусульманин и знаю Ислам хорошо. То, что пропагандируют талибы или «Аль-Каида» не имеет никакой связи с истинным, изначальным Исламом. Радикалы стремятся заставить силой весь мир принять мусульманскую веру. А в Коране сказано: «Нельзя принуждать к религии» (Сура №2, Аят 256). Или: «Наставляй, но не заставляй, ты являешься наставником, но не властен над ними. А кто не примет Ислам, это дело Аллаха» (Сура № 88, Аят 21).

Стоит отметить, что талибы сильные бойцы. Они очень хорошо мотивированы и не боятся смерти. Их понимание земной жизни таково: это лишь переходный период к жизни вечной, которая наступает после смерти. А праведник и бесстрашный воин обязательно попадёт в Рай.

Ещё раз подчеркну, что в политическом отношении Талибан всё же стремится к созданию всемирного халифата и воцарению именно такого Ислама, каким они видят его, отсюда можно делать далеко идущие выводы. По сути, талибы – это «Аль-Каида».

Говорят, что созданием Талибана занималась пакистанская военная разведка, я считаю, что это не соответствует истине. Она, можно сказать, получила в свои руки уже готовую «игрушку». Во время войны с США талибы укрывались в Пакистане и, соответственно, получали здесь же всестороннюю помощь. Как военная структура Талибан закалился в боях за 20 лет войны и хорошо самоорганизовался. Думаю, что сегодняшний Талибан и в идеологическом, и в политическом, и в военном отношениях отличаются от того, что было до 2001 года.

Но, в победе талибов нет ничего хорошего. Это пример того, что вооружённые люди, исповедующие радикальный ислам смогли победить самую сильную армию в мире – американскую, которую поддерживали многочисленные союзники. Это может взорвать Ближний и Центральный восток. Люди, всё больше обращаются именно к радикальным течениям в религии.

- Некоторые эксперты заявляют, что Талибан включает множество фракций и не монолитен, решения принятые центральным аппаратом управления не обязательно будут выполнять некоторые полевые командиры, так ли это?

- Знаете, Талибан в какой-то мере, так абстрактно, для наглядности, можно сравнить с коммунистической партией Советского Союза в период её наибольшего могущества. Я считаю, что Талибан монолитен. Там, в Афганистане, есть и другие течения, но они мелкие и не являются заметной силой. Внутри Талибана нет существенных разногласий, способный создать центробежные силы.

- Талибы заявили о создании в Афганистане Эмирата? Означает ли, что в стране будет установлена монархия? Как будет формироваться правительство в Эмирате Афганистан, как будет избираться парламент если таковой вообще сохранится? И как, в конце концов, будет передаваться власть от одного эмира к другому: на основании выборов или на основании наследия?

- У талибов перед глазами есть пример организации государства на исламский лад и это Иран, не суть что он шиитский и позиционирует себя в качестве Исламской республики. Афганистан не планирует создавать республику. Талибы его видят в качестве Эмирата, соответственно, с эмиром во главе. Но эмир в Афганистане, подобно аятолле в Иране будет в первую очередь духовным лидером, во вторую - он будет руководить страной опираясь на духовенство, правительство и некоторое подобие парламента Шуру или Меджлис. И это будет, в известной мере, копия государственной организации Ирана.

В Афганистане верховный правитель имеет титул Амир аль-муминин и этот пост занял Хибатулла Ахундзаде. Конечно же ни о какой демократии в Афганистане при власти талибов говорить не приходится.

- Сейчас наблюдается сопротивление талибам в провинции Панджшер, может ли это явления превратится в гражданскую войну?

- Мне кажется, что талибы смогут подавить это восстание в Панджшере. Но, это к окончательному миру в стране, конечно же, не приведёт. Внутри тех или иных народов всё равно будет зреть недовольство деспотической властью Талибана. Большинство талибов пуштуны – самая многочисленная народность в Афганистане. Но, там, кроме этого, проживает больше таджиков, чем в Таджикистане. Еще одна крупная народность – это хазарейцы, которые исповедуют ислам шиитского толка. Если талибы не смогут наладить добрососедские отношения с Ираном то, хазарейцы станут для них головной болью. А Иран является очень серьёзным региональным геополитическим игроком, который имеет сильное влияние на Ливан, Сирию, Йемен и Ирак.

- Некоторые эксперты утверждают, что талибы превратят Афганистан в базу для террористов, так ли это? Как складываются взаимоотношения Талибана с «Исламским государством»?

- Талибан враждует с «Исламским государством» (ИГ, ДАИШ, запрещено в России). Там причина порой заключается и в различиях теологических воззрений, и в трактовке шариата, и в нежелании делить одну территорию. Точнее борьба идёт не столько за землю, сколько за умы людей на ней проживающих. Есть надежда, что эта вражда не прервётся и со временем. Пример тому - непримиримая вражда в Сирии ДАИШ и организации «Джабхат Ан-Нусра» (запрещена в России), которую отождествляют с «Аль-Каидой».

- Россия и Талибан, вроде бы, пока, успешно договариваются о каких-то элементах сотрудничества, но есть опасение, что талибы могут предпринять экспансию на север с целью свержения светских правительств бывших советских республик Средней Азии. Существует ли в реальности такая опасность?

- Конечно же Талибан образца 2001 года значительно отличается от Талибана современного. Да, они идут на переговоры, стараются наладить международные связи. Вероятно, у них поменялся сам образ политического мышления. Есть надежна, что они не предпримут экспансию на север. Однако, всё же, не стоит на это уповать, причина не в талибах, а в том, в каком виде сейчас существуют власти в том же Таджикистане или в Туркмении. Там деспотии хуже, чем в Северной Корее. В Таджикистане, например, местное население может поддержать исламистов, ради свержения ненародной, диктаторской, несправедливой власти. В республиках Центральной Азии уже существуют силы, способные поднять антиправительственный мятеж. Там есть свои заговорщики. И у них - внутренний враг государства страшнее Талибана.

- Каковы взаимоотношения Китая с Талибаном? Есть мнение, что Пекин намерен инвестировать в промышленность Афганистана и тесно сотрудничать с талибами. Так ли это?

- Китай настроен сотрудничать с талибами. Мудрые китайцы, ищут возможность найти с ними общий язык, чтобы оградить себя от восстания мусульман, населяющих северо-восточные регионы КНР. Например, в Сирии воевало и воюют сейчас моджахеды из Китая. Мусульмане, проживающие в КНР, действительно подвергаются дискриминации и вынашивают планы освобождения. Кстати, талибы подали им в том наглядный пример. Поэтому Пекину выгоднее дружить с талибами, чтобы те не экспортировали свою победу на китайскую территорию.

- Немаловажным является вопрос о наркотрафике, как поступят талибы с многочисленными плантациями опийного мака и марихуаны, а также с промышленным производством опиума и гашиша в стране и сбытом наркотиков по всему миру?

- Если оценивать Талибан по их первому пришествию во власть, то они будут бороться против производства наркотиков на своей территории. Во-первых, производство, продажа и употребление этого зелья - противоречит законам шариата. А они фанатики, это, во-вторых. Думаю, талибы начнут уничтожать посевы мака и индийской конопли. Поскольку талибы действуют радикально, борьба с наркотрафиком будет быстрой и успешной.

- Что ждёт Афганистан под властью Талибана в перспективе: процветание или дальнейшее увядание?

- К сожалению процветание в Афганистане не может быть достигнуто при власти талибов. Сейчас для развития государства в первую очередь нужна реальная демократия. Речь идёт о свободе слова, свободе прессы, о свободных выборах. Должен быть разрешён плюрализм мнений, что подразумевает существование множества политических партий. Примером тому является Запад с его свободами и демократией. Реально может процветать только свободное гражданское общество, способное на инициативу, не подавляемую властями. Талибан не предоставит даже минимума свобод, из-за радикализма своих воззрений.

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