Ераносян, оценивая стратегические АПЛ Мира: С французами нам лучше дружить, несмотря на их членство в НАТО

Аргументы Недели → Армия 13+

24 августа 2021, 11:30

Фото: Соцсети

Атомные подводные лодки с баллистическими ракетами на борту проекта 955А «Борей А» строятся на заводе «Севмаш». В мае этого года вышла на испытание лодка «Князь Олег».

ПЛАРБ «Генералиссимус Суворов», шестая лодка проекта 955А «Борей-А», в этом году должна быть передана флоту. «Император Александр III» и «Князь Пожарский» строятся. Боевые характеристики этих лодок вполне сопоставимы с ТТХ так и не заложенных пока субмарин «Колумбия», стоимость которых в 14 раз выше цены строительства нашей лодки и составляет 6,2 миллиарда долларов за единицу. Программа Пентагона, ВМС и компании «Дженерад Дэйнамик Электрик Боад» будет самой дорогой в истории кораблестроения и составит 313 миллиардов долларов.

Но пока в США построят первую лодку «Коламбия», к тому времени, думаю, будут сформированы две полноценные дивизии от пяти до семи лодок проекта 955 в каждой.

Что касается сравнения с лодками типа «Вэнгард» Королевских ВМС (Великобритании – «АН»), то там стоят те же «Трайденты», которые по характеристикам сопоставимы с возможностью «Булавы» поражать цель. Напомню, «Булава» бьет на 9300 км. Таких лодок у Британии всего четыре, они входят в состав 1-го дивизиона подводных лодок королевской военно-морской базы Клайд, расположенной в Шотландии, у берегов которой патрулируют наши БПК. Но на мой взгляд, проблема англичан — в слишком больших амбициях и неподготовленности экипажей. В начале февраля 2009 подлодка HMS Vanguard столкнулась в Атлантике с французской субмариной.

Англичане, не став экономить на железе, сэкономили на людях. С начала эксплуатации подводных лодок типа «Вэнгард», решающим фактором была стоимость программы. И Лондон, недолго думая, сократил общее количества экипажей. Для первых двух «Вэнгардов» (ПЛАРБ Vanguard и Victorious) было сформировано по два экипажа на каждую лодку. Для двух других кораблей сформировали всего один экипаж. То есть всего у них пять экипажей. Люди попеременно выходят в море на четырех лодках, одна из которых в море, остальные — в оперативной готовности в базе. Что это может означать? Только одно — любая эпидемия может выкосить весь подводный флот Великобритании стратегического назначения. Его не придется атаковать. Но, в то же время нельзя недооценивать высказывания, к примеру, министра обороны Британии Бена Уоллеса об усилении подводного патрулирования Арктики. Чем и кем они будут это делать — непонятно. Но на Северном флоте готовы к любому развитию событий. Замечу, ПЛАРБ типа «Вэнгард» являются единственными носителями ядерного оружия Великобритании.

Эти лодки весьма дорогие в обслуживании — перезагрузку ядерного реактора одной такой лодки стоит более 300 миллионов фунтов стерлингов. Наверное, поэтому только одна лодка выпускается на патрулирование, все остальные ждут в базе. Где и могут быть уничтожены одним залпом. Французы ведут себя скромнее, да и лодки типа «Триумфан», коих у французов четыре, имеют на борту баллистические ракеты М45 с дальностью всего 6000 км. Хотя до Соединенных Штатов они добьют. С французами нам лучше дружить, несмотря на их членство в НАТО.

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