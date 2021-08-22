Ераносян: Любой российский фрегат способен себя защитить сам, имея на борту собственную систему ПВО

Аргументы Недели → Армия 13+

22 августа 2021, 16:12

Фото: Из личного архива Владимира Ераносяна

В условиях сетецентрической войны берег завязан с флотом и авиацией. Все решения принимаются мгновенно. На ответный или упреждающий удар — доли секунды. Атака с воздуха на стратегический объект России или на наш корабль, пункт базирования отражается не только патрульной двойкой истребителей, но и несущим боевое дежурство кораблем, фрегатом, корветом или подводной лодкой. Есть на это и противолодочная авиация, бомбардировщики.

Взаимодействие идет не только на уровне видов и родов войск, но и на уровне подразделений различных силовых ведомств. Если в 90-ые каждое ведомство тянуло одеяло на себя, спихивая проблемы и неудачи на соседа, а победы записывая на свой счет, то сегодня все по-другому. Возьмите ситуацию с провокацией эсминца типа 45 «Дефендер» в Черном море. Береговая охрана Пограничной службы ФСБ в виде патрульного корабля «Аметист» взаимодействовала с авиацией и это дало результат — провокаторов выдворили.

Поэтому говорить, кто мощнее — АПЛ стратегического назначения проекта 955 с «Булавами» или малый ракетный корабль МРК проекта «Буян-М» с «Калибрами» — не корректно, у каждого корабля своя боевая задача. Надо при этом отметить, что любой наш фрегат способен себя защитить и сам, имея на борту собственную систему ПВО. Ведь не секрет, что ограниченное присутствие в мировом океане наших группировок вынудило искать иные пути защиты одиночно идущего корабля. И это так же можно поставить в заслугу нашим разработчикам.

Сегодня подписаны контракты на строительство корветов проекта 20380, корветов проекта 20385, фрегатов проекта 22350, дизельных подводных лодок проектов 636 и 677, производится ремонт и модернизацию крейсера «Адмирал Нахимов» и атомных подводных лодок проекта 971. Это говорит не только о понимании руководства МО и ВМФ, но и оценку Верховным главнокомандующим Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу возможностей нашего кораблестроения. Оно переживает расцвет. Не смотря, что после событий 2014 года было прекращено военно-техническое сотрудничество РФ и Украины и остановлены поставки необходимого судового оборудования, в первую очередь корабельных дизелей, было экстренно откорректированы планы ГПВ. Все они будут выполнены.



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