Литовкин: в Центральной Азии очень много спящих ячеек Талибана

Аргументы Недели → Армия 13+

21 августа 2021, 13:25

Фото: Соцсети

В ближайшей перспективе Талибан (запрещенная в России террористическая организация) будет заниматься обустройством собственного государства. В первую очередь они обеспокоятся полным завершением военных действий и укреплением своей власти, как в центре, так и в провинциях. Это долгая работа, придётся договариваться с многочленными племенами и народностями об условиях лояльности, установлении шариатского права.

Сначала будет небольшой хаос, потом, постепенно жизнь наладится. По поводу наркотиков. Да, внутри страны талибы будут бороться с наркотиками. Но, на экспорт производство наркотиков сохранится и, может быть, даже возрастёт – это серьёзная статья доходов. Вывозить это зелье будут, как и раньше, через Центральную Азию, Пакистан, Индию.

Для них нет в этом моральных преград. Экспансией в другие страны они уже занимаются и занимались этим в период с 1996 по 2001 годы. Думаю, в Центральной Азии очень много спящих ячеек Талибана. Во всяком случае, исламских реакционеров там хоть пруд пруди. Но, открытого военного нашествия на своих северных соседей они предпринимать, наверно, не будут. Тем более, что Таджикистан и Узбекистан уже готовы встретить врага во всеоружии. Оговорюсь, эти государства смогут дать отпор экспансии только при одном условии, если в них не произойдёт исламских революций. Особое беспокойство вызывает Туркмения. Там граница практически не охраняется.

Нет уверенности, что нынешнее руководство Туркмении сможет организовать оборону страны или сумеет договориться с талибами. Экспансия талибов на север будет если не военная, то наверняка - идеологическая и религиозная.



Читайте материал полностью: Виктор Литовкин: Экспансия Талибана на север будет если не военная, то наверняка - идеологическая

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