Виктор Литовкин: Экспансия Талибана на север будет если не военная, то наверняка - идеологическая

Аргументы Недели → Армия 13+

18 августа 2021, 10:14 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

- Виктор Николаевич, пока ещё запрещённый в РФ Талибан взял власть в Афганистане, его наступление на прошлой неделе можно назвать триумфальным шествием по стране. Почему талибы с такой быстротой и лёгкостью одолели правительственную армию?

Афганская правительственная армия никогда не отличалась боеспособностью. Более того она была всегда продажной. Мы это знаем по советским временам. Когда штаб советской 40-ой армии готовил какую-нибудь операцию, в которой должны были участвовать афганские военные, все секреты быстро становились достоянием душманов, а они получали информацию от афганских правительственных войск. Поэтому афганцев стали извещать о проведении операций только когда совместные силы прибывали к месту действий. При этом сообщались только те сведения, которые касались задач афганских военных. В случае с талибами, произошло то же самое. Афганские военные продавали секретные сведения противнику, не испытывая угрызений совести.

Американцы сообщали что создали 300-тысячную афганскую армию, потратив на нее больше 800 млрд долл. Насчёт численности афганский войск кураторы из США глубоко заблуждались. На самом деле эта армия была гораздо меньше, большую часть выделенного Пентагоном бюджета делили между собой афганские генералы и офицеры, возможно и американским генералам что-то доставалось от этого пирога. Не надо забывать, что афганская армия неоднородна. Она состоит из представителей различных племён. И эти представители вовсе не собирались воевать с талибами, своими соплеменниками и единоверцами. Афганцы вообще стараются избежать братоубийственной войны. Многие афганские военные переходили на сторону талибов и добросовестно воевали против оккупантов. Вопрос принадлежности той или иной территории тем или иным племенам или кланам решался на договорной основе. Уверен, что талибы договорились с афганскими военными, чтобы те сдавали свои позиции и бросали технику и вооружение, возможно за деньги. Сопротивлялись талибам только те из афганцев, кто погряз в сотрудничестве с американцами и оккупантами из других стран. У них не было выбора, поскольку талибы к таким – беспощадны. На сегодняшний день сопротивление Талибану оказывают только Панджшер. Но, скорее всего, это долго не продлится. Думаю, талибы и с ними договорятся о лояльности на каких-то условиях. И Панджшер будет жить по законам шариата, а командовать там будет сын Ахмат Шаха Масуда.

- Кто курировал Талибан, кто его вооружал и обучал военному делу, кто занимался военным планированием. Прослеживается ли план в действиях талибов?

Талибан получал вооружения от пакистанских военных, к тому же афганские войска оставляли много трофейного оружия, боеприпасов и техники на покинутых позициях и в местах дислокации. Талибан нельзя назвать хорошо вооружённой силой, в основном они были оснащены стрелковым и холодным оружием. Это наши АК, РПК, американские винтовки М4, М14 и тому подобное. Главное преимущество талибов заключалось в поддержке со стороны местного населения. Это основа партизанской войны. Они были мотивированы, воевали на своей территории и защищали свою землю. Планированием военных операций талибов занимались пакистанские генералы, получившие образование в американский военных учебных заведениях. За тридцать два года войны моджахеды и талибы получили великолепную боевую практику. Афганцы, кстати, всегда славились, как воины. Ношение или обладание оружием для мужчины - там традиция. Они могут быть босыми, одетыми в рваньё, но всегда при винтовке или автомате. У них воинственность в крови.

- Как вы оцениваете качество работы военных США в обучении афганской армии, было ли оно квалифицированным, каково качество вооружения и оснащение, которые предоставили американцы правительственным силам Афганистана?

По поводу качества обучения американцами афганских военных ничего хорошего сказать не могу. Наглядный пример – грузинская армия. Американцы её обучили, экипировали, вооружили. При первой же военной акции против Южной Осетии и Абхазии в августе 2008 года вся грузинская армия мгновенно разбежалась, когда получила достойный отпор со стороны российских войск. К тому же афганская армия, также подготовленная американцами, не имела связи со своим народом и должна была, по сути, защищать интересы оккупантов и марионеточного правительства. Она только поддерживала порядок и практически не воевала. Американцы готовили и вооружали не только пехотинцев и танкистов, но и лётчиков и вертолётчиков. А также снабжали сухопутные силы и авиацию Афганистана техникой. США занимались и подготовкой командного состава. Но всё тщетно – боевой дух этой армии был на нуле, и мотивация воевать у нее отсутствовала. Защищать интересы Америки она не хотела. Интересы своих племён и кланов афганским солдатам были намного ближе.

- Что теперь будет происходить в Афганистане? Продолжится ли гражданская война или талибам все же удастся справиться с ситуацией и установить мир в стране? В первое их пришествие это им не удалось сделать? Пресекут ли они наркотрафик? Будут ли угрожать войной соседям? Вообще, какие отношения новый Кабул будет выстраивать с соседями, другими исламскими странами и остальным миром?

В ближайшей перспективе Талибан будет заниматься обустройством собственного государства. В первую очередь они обеспокоятся полным завершением военных действий и укреплением своей власти, как в центре, так и в провинциях. Это долгая работа, придётся договариваться с многочленными племенами и народностями об условиях лояльности, установлении шариатского права. Сначала будет небольшой хаос, потом, постепенно жизнь наладится. По поводу наркотиков. Да, внутри страны талибы будут бороться с наркотиками. Но, на экспорт производство наркотиков сохранится и, может быть, даже возрастёт – это серьёзная статья доходов. Вывозить это зелье будут, как и раньше, через Центральную Азию, Пакистан, Индию. Для них нет в этом моральных преград. Экспансией в другие страны они уже занимаются и занимались этим в период с 1996 по 2001 годы. Думаю, в Центральной Азии очень много спящих ячеек Талибана. Во всяком случае, исламских реакционеров там хоть пруд пруди. Но, открытого военного нашествия на своих северных соседей они предпринимать, наверно, не будут. Тем более, что Таджикистан и Узбекистан уже готовы встретить врага во всеоружии. Оговорюсь, эти государства смогут дать отпор экспансии только при одном условии, если в них не произойдёт исламских революций. Особое беспокойство вызывает Туркмения. Там граница практически не охраняется. Нет уверенности, что нынешнее руководство Туркмении сможет организовать оборону страны или сумеет договориться с талибами. Экспансия талибов на север будет если не военная, то наверняка - идеологическая и религиозная.

- Как будет действовать Талибан в отношении Исламского государства, Аль-Каиды и других исламистских террористических организаций? Существует ли опасность инфильтрации радикальных исламистских группировок в страны Средней Азии, Китай и в России? Как будут выстраивается отношения с другими религиозными и конфессиональными группами?

Всех конкурентов талибы однозначно или задавят, или перевербуют. Есть сложность в том, что там много разных национальностей, конфессий и религий. В этом направлении сложно будет прийти к единому знаменателю, поскольку талибы жёстко придерживаются суннитского ислама, шариата и нетерпимо относятся к другим верованиям. Думаю, они всё же о чём-то договорятся, поскольку все эти народности и конфессии находятся в Афганистане не одно столетие.

- Как будут складываться отношения РФ и Талибана? Представляют ли талибы опасность для нас? Какие меры должно предпринять России или не надо ничего предпринимать?

Если Талибан установит и утвердит свою власть в Афганистане Москве безусловно надо с ними сотрудничать. Уверен, что ООН скоро снимет ярлык «терроризма» с талибов. Если они, конечно, не будут ни на кого нападать. Россия будет их поддерживать, если они не предпримут экспансию в Центральную Азию. Россия будет с ними сотрудничать, в том числе в военно-технической сфере. Новому Афганистану понадобится современное вооружение. Талибам досталась техника советского производства, у них, где-то, полсотни вертолётов российского образца, их необходимо ремонтировать и модернизировать. Если талибы озаботятся созданием настоящей армии, а не партизанской - наша помощь им точно понадобится.

- Какие отношения строит Китай с талибами?

Думаю также, как и Россия. Афганистан входит в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Есть большая вероятность, что новая власть не выйдет из ШОС. Кстати, эта организация не заявляла об исключении Афганистана из своих списков.

- Как теперь будут действовать США и их союзники по отношению к Афганистану?

Наверняка Штаты постараются вбивать клинья в отношения нового Афганистана и России. Возможно такая же работа будет вестись в странах Центральной Азии. В ближайшей перспективе будут предприниматься усилия дискредитировать талибов. А в дальнейшем США будут стремиться к сотрудничеству. Также, как американцы, позорно бежавшие из Вьетнама, теперь наладили с ним тёплые взаимоотношения. Янки будут играть на противоречиях между Афганистаном и Ираном, между талибами и Индией и так далее. Американцы умеют интриговать.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости