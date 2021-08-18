Виктор Литовкин: что ждать России от Талибана*

Аргументы Недели → Армия 13+

18 августа 2021, 18:29

Фото: STR/Global Look Press

Военный обозреватель Виктор Литовкин в эксклюзивном интервью «Аргументам недели» рассказал о возможном развитии отношений России с запрещённой в РФ организацией «Талибан».



- Как будут складываться отношения РФ и Талибана*? Представляют ли талибы опасность для нас? Какие меры необходимо предпринять России или не надо ничего предпринимать?



- Если Талибан установит и утвердит свою власть в Афганистане, Москве безусловно надо с ними сотрудничать. Уверен, что ООН скоро снимет ярлык «терроризма» с талибов. Если они, конечно, не будут ни на кого нападать. Россия будет их поддерживать, если они не предпримут экспансию в Центральную Азию. Россия будет с ними сотрудничать, в том числе в военно-технической сфере. Новому Афганистану понадобится современное вооружение. Талибам досталась техника советского производства, у них, где-то, полсотни вертолётов российского образца, их необходимо ремонтировать и модернизировать. Если талибы озаботятся созданием настоящей армии, а не партизанской - наша помощь им точно понадобится.



Полностью текст интервью читайте в материале «Виктор Литовкин: Экспансия Талибана на север будет если не военная, то наверняка – идеологическая»





* Организация, запрещённая в России





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