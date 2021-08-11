ВКС России пополнятся в этом году более 60 новых и 200 модернизированных летательных аппаратов

Аргументы Недели → Армия 13+

11 августа 2021, 19:18

Фото: Соцсети

Командующий Военно-воздушными силами – заместитель главкома ВКС РФ Сергей Дронов рассказал корреспондентам газет «Аргументы Недели» и «Красная звезда» о перспективах строительства ВВС России.

Дронов заявил: «До конца года спланирована поставка более 60 единиц новой авиационной техники, в том числе современных многоцелевых самолётов Су-30СМ, Су-35С, Су-57 и фронтовых бомбардировщиков Су-34, тяжёлых военно-транспортных самолётов Ил-76МД-90А, боевых вертолётов Ми-28НМ, Ка-52 и десантно-транспортных - Ми-8АМТШ-ВН». Кроме того , из его слов стало известно, что ВВС получат 200 модернизированных крылатых и винтокрылых машин.

Он подчеркнул: «Все образцы авиационной техники оборудуются новейшими системами индивидуальной защиты, большое внимание уделяется повышению выживаемости в воздухе, снижению радиолокационной заметности, автоматизации процессов управления самолётом и применением оружия».

Все новые образцы обкатываются в Сирии и затем дорабатываются с учётом требования современного боя.

Дронов также отметил в разговоре с корреспондентом «Аргументы Недели»: «Военно-воздушные силы в ближайшей перспективе будут эксплуатировать следующие типы техники: в дальней авиации: стратегические ракетоносцы Ту-160м, Ту-95мсм, дальние бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22м3м; в военно-транспортной: тяжелый Ил-76мд-90а, легкий Ил-112в; в оперативно-тактической: многоцелевые самолеты Су-57, Су-35с и Су-30см, фронтовые бомбардировщики Су-34м; в армейской авиации: боевые вертолеты Ка-52м и Ми-28нм, транспортно-десантные – Ми-26т2в и Ми-8амтш-в(мтв-5м)».

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